У суботу, 29 серпня, о 09:00 у Києві тимчасово зупинять рух громадського транспорту, щоб вшанувати пам’ять загиблих захисників України в межах загальнонаціональної хвилини мовчання.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

У Києві зупинять рух громадського транспорту 29 серпня

У КМДА розповіли, якими будуть особливості роботи транспорту під час хвилини мовчання:

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метрополітен – рух потягів буде призупинено на одну хвилину, а через особливості технологічних процесів на окремих станціях стоянка може тривати від чотирьох до п’яти хвилин;

наземний транспорт – тролейбуси, автобуси та трамваї за наявності технічної можливості зупинятимуться на пасажирських зупинках на одну хвилину.

Після завершення хвилини мовчання рух метро відновлюватиметься поступово. Для повного повернення до звичного розкладу знадобиться до двох годин.

Пасажирів закликають урахувати ці зміни під час планування поїздок та з розумінням поставитися до тимчасових зупинок.

День пам’яті загиблих захисників України

29 серпня відзначають День пам’яті загиблих захисників і захисниць України. Цю пам’ятну дату започаткувала держава у 2019 році, про що нагадує Український інститут національної пам’яті.

Ця дата пов’язана із подіями 2014 року під Іловайськом – одним із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Під час виходу українських воїнів з оточення російське керівництво порушило домовленості та відкрило вогонь по колонах військових.

Оскільки шлях українських бійців пролягав через соняшникові поля, то саме соняшник став офіційним та традиційним символом цього дня.

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