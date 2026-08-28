За выдающийся вклад в защиту страны, обеспечение конституционных прав и свобод граждан, а также за преданную службу украинских военных награждают соответствующими наградами.

5 августа 2022 года президент Украины Владимир Зеленский указом №559/2022 установил награду За оборону Украины.

Кому выдается награда За оборону Украины и какие льготы она предоставляет — читайте на Фактах ICTV.

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Награда За оборону Украины: кому выдается

Награда За оборону Украины установлена для награждения военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, членов добровольческих формирований территориальных общин, работников центральной и местной власти, учреждений и организаций, предприятий, а также волонтеров, которые участвовали в мероприятиях по обеспечению обороны Украины, защите безопасности населения и активно содействовали выполнению таких мероприятий.

Данной наградой могут быть награждены граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства.

Награждение осуществляется согласно списку лиц, представленных к награждению.

Вместе с наградой вручается диплом установленного образца. Награждение может быть проведено посмертно.

Как выглядит награда президента Украины За оборону Украины

Награда изготавливается из медного сплава, покрытого гальваническим слоем, имеет круглую форму диаметром 35 мм.

На лицевой стороне размещено изображение малого Государственного Герба Украины, которое расположено на фоне креста, сформированного четырьмя перекрещенными мечами:

два из них направлены вертикально остриями вверх и вниз;

два — горизонтально, остриями вправо и влево.

В диагональных секторах выделены угловые элементы с фасетированными краями.

На обратной стороне знака находится рельефная надпись в три строки: ЗА ОБОРОНУ УКРАИНЫ.

Все элементы дизайна рельефные, сама награда имеет выпуклый кант с обеих сторон.

Награда крепится к металлической рамке с помощью ушка. Через рамку проходит лента, сложенная пополам. На обратной стороне вверху ленты размещен фиксатор для соединения ее концов и прикрепления к одежде. В сложенном виде размер ленты составляет 42×28 мм.

Награда, предназначенная для вручения военнослужащим, правоохранителям и представителям добровольческих формирований территориальных общин, изготавливается из желтого металла с патинированным эффектом.

К ней прикрепляется муаровая шелковая лента с продольными полосками: центральная — бордового цвета (ширина 8 мм), по бокам — темно-зеленые (по 10 мм каждая).

Для работников органов государственной власти (центральной и местной), представителей предприятий, организаций, учреждений и волонтеров, награда изготавливается из белого металла с аналогичным эффектом патинирования.

Лента также муаровая, с бордовой полосой по центру (8 мм) и серыми полосками по обеим сторонам (по 10 мм).

Планка к награде имеет прямоугольную форму, изготовлена из металла и обтянута соответствующей лентой. Размеры: 12 мм в высоту и 28 мм в ширину.

Значок-розетка, изготовленный из латуни, имеет форму круглого диска диаметром 12 мм. Его поверхность украшают три кольца, заполненные эмалью в цветах, соответствующих отличной ленте.

С обратной стороны розетки — устройство для закрепления на одежде.

Что дает медаль За оборону Украины: есть ли льготы

Медаль За оборону Украины не предусматривает отдельных льгот. Она является знаком мужества и стойкости в войне.

Награжденные этим знаком могут иметь льготы, предусмотренные для участников боевых действий (УБД) или для Героев Украины.

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