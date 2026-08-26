Президент Украины Владимир Зеленский наградил американского предпринимателя, инженера и главу SpaceX и Tesla Илона Маска орденом Свободы.

Об этом говорится в указе президента Украины №835/2026, опубликованном на сайте главы государства.

Зеленский наградил Маска орденом Свободы: что известно

В указе отмечается, что Илон Маск награжден за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, а также за развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки.

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Документ президент Владимир Зеленский подписал 26 августа 2026 года.

Что известно об ордене Свободы

Орден Свободы — государственная награда Украины. Его учредили в 2008 году.

Согласно закону О государственных наградах Украины, этим орденом награждают за выдающиеся и особые заслуги в укреплении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, проведении социально-экономических и политических реформ, а также в отстаивании конституционных прав и свобод человека.

Как Илон Маск помогал Украине во время войны

Одним из ключевых направлений помощи, связанных с компанией Маска SpaceX, стала спутниковая связь Starlink. После начала полномасштабного вторжения терминалы стали массово использовать в Украине, в частности для обеспечения связи.

В октябре 2022 года сам Маск сообщал, что в Украину было отправлено 25,3 тыс. терминалов Starlink. На тот момент, по его словам, оплачивалось обслуживание 10 630 из них.

Впоследствии стало известно, что Starlink начали использовать и российские военные, которые получали терминалы в обход официальных каналов. SpaceX подчеркивала, что не продавала оборудование России и не сотрудничала с российским правительством или армией.

Чтобы противодействовать этому, в 2026 году Украина совместно с SpaceX ввела систему верификации Starlink. Терминалы, прошедшие проверку, вносили в так называемый белый список, а неавторизованные устройства блокировали.

В июле Маск рассказал, что российские военные получали Starlink контрабандой, в частности через временно оккупированные территории Украины. По его словам, система, внедренная вместе с украинскими властями, позволила отключить такие терминалы.

По данным Минобороны Украины, блокировка Starlink у российских военных сказалась на их возможностях на фронте и интенсивности штурмовых действий.

В то же время отношения Украины с Маском во время полномасштабной войны не всегда были бесконфликтными.

В 2023 году стало известно, что бизнесмен отказал Украине в активации Starlink в районе временно оккупированного Крыма для проведения военной операции. Сам Маск объяснял это нежеланием способствовать эскалации войны.

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