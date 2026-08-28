За визначний внесок у захист країни, забезпечення конституційних прав і свобод громадян, а також за віддану службу українських військових вшановують відповідними нагородами.

5 серпня 2022 року президент України Володимир Зеленський указом № 559/2022 установив відзнаку За оборону України.

Кому видається нагорода За оборону України та які пільги вона надає — читайте на Фактах ICTV.

Зараз дивляться

Нагорода За оборону України: кому видається

Нагорода За оборону України встановлена для нагородження військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів, членів добровольчих формувань територіальних громад, працівників центральної та місцевої влади, установ та організацій, підприємств, а також волонтерів, які брали участь у заходах із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та активно сприяли виконанню таких заходів.

Відзнакою можуть бути нагороджені громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства.

Нагородження здійснюється згідно зі списком осіб, представлених до нагородження.

Разом із відзнакою вручається диплом встановленого зразка. Нагородження може бути проведено посмертно.

Який вигляд має відзнака президента України За оборону України

Нагорода виготовляється з мідного сплаву, покритого гальванічним шаром, має круглу форму діаметром 35 мм.

На лицьовій стороні розміщено зображення малого Державного Герба України, яке розміщене на тлі хреста, сформованого чотирма перехрещеними мечами:

два з них спрямовані вертикально вістрями вгору та вниз;

два — горизонтально, вістрями вправо і вліво.

У діагональних секторах виокремлені кутові елементи з фасетованими краями.

Зі зворотного боку відзнаки міститься рельєфний напис у три рядки: ЗА ОБОРОНУ УКРАЇНИ.

Усі елементи дизайну рельєфні, сама нагорода має опуклий кант з обох сторін.

Відзнака кріпиться до металевої рамки за допомогою вушка. Через рамку проходить стрічка, складена навпіл. Зі зворотного боку вгорі стрічки розміщено фіксатор для з’єднання її кінців і прикріплення до одягу. У складеному вигляді розмір стрічки становить 42×28 мм.

Відзнака, призначена для вручення військовослужбовцям, правоохоронцям і представникам добровольчих формувань територіальних громад, виготовляється з жовтого металу з патинованим ефектом.

До неї прикріплюється муарова шовкова стрічка з поздовжніми смужками: центральна — бордового кольору (ширина 8 мм), з боків — темно-зелені (по 10 мм кожна).

Для працівників органів державної влади (центральної та місцевої), представників підприємств, організацій, установ та волонтерів відзнака виконується з білого металу з аналогічним ефектом патинування.

Стрічка також муарова, з бордовою смугою по центру (8 мм) і сірими смужками з обох боків (по 10 мм).

Планка до нагороди має прямокутну форму, виготовлена з металу та обтягнута відповідною стрічкою. Розміри: 12 мм у висоту і 28 мм у ширину.

Значок-розетка, виготовлений із латуні, має форму круглого диска діаметром 12 мм. Його поверхню прикрашають три кільця, заповнені емаллю в кольорах, які відповідають відзнаковій стрічці.

Зі зворотного боку розетки — пристрій для закріплення на одязі.

Що дає медаль За оборону України: чи є пільги

Медаль За оборону України не передбачає окремих пільг. Вона є відзнакою мужності та стійкості у війні.

Натомість нагороджені цим знаком можуть мати пільги, які передбачені для учасників бойових дій (УБД) або для Героїв України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.