Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери врага на 28 августа: уничтожено еще 1 630 оккупантов и 55 артсистем
Общие потери личного состава армии РФ на 1 647-е сутки полномасштабной войны превысили 1,483 млн.
Потери врага на 28 августа 2026 года
- личного состава – около 1 483 780 (+1 630) человек;
- танков – 12 307 (+3) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 237 (+0) шт.;
- артиллерийских систем – 48 749 (+55) шт.;
- РСЗО – 2 067 (+2) шт.;
- средств ПВО – 1 593 (+3) шт.;
- самолетов – 440 (+0) шт.;
- вертолетов – 354 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов — 2 420 (+16) шт.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 485 024 (+1 657) шт.;
- крылатых ракет — 5 060 (+8) шт.;
- кораблей/катеров — 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 140 741 (+493) шт.;
- специальной техники – 4 604 (+2) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 647-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ВСУ
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