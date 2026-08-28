Общие потери личного состава армии РФ на 1 647-е сутки полномасштабной войны превысили 1,483 млн.

Потери врага на 28 августа 2026 года

  • личного состава – около 1 483 780 (+1 630) человек;
  • танков – 12 307 (+3) шт.;
  • боевых бронированных машин – 25 237 (+0) шт.;
  • артиллерийских систем – 48 749 (+55) шт.;
  • РСЗО – 2 067 (+2) шт.;
  • средств ПВО – 1 593 (+3) шт.;
  • самолетов – 440 (+0) шт.;
  • вертолетов – 354 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов — 2 420 (+16) шт.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 485 024 (+1 657) шт.;
  • крылатых ракет — 5 060 (+8) шт.;
  • кораблей/катеров — 35 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 140 741 (+493) шт.;
  • специальной техники – 4 604 (+2) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 647-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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