Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 647-му добу повномасштабної війни перевищили 1,483 млн.

Втрати ворога на 28 серпня 2026 року

особового складу – близько 1 483 780 (+1 630) осіб;

танків – 12 307 (+3) од;

бойових броньованих машин – 25 237 (+0) од;

артилерійських систем – 48 749 (+55) од;

РСЗВ – 2 067 (+2) од;

засобів ППО – 1 593 (+3) од;

літаків – 440 (+0) од;

гелікоптерів – 354 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 420 (+16) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 485 024 (+1 657) од;

крилатих ракет – 5 060 (+8) од;

кораблів/катерів – 35 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 140 741 (+493) од;

спеціальної техніки – 4 604 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 647-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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