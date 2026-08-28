Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 28 серпня: ліквідовано ще 1 630 окупантів та 55 артсистем
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 647-му добу повномасштабної війни перевищили 1,483 млн.
Втрати ворога на 28 серпня 2026 року
- особового складу – близько 1 483 780 (+1 630) осіб;
- танків – 12 307 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 25 237 (+0) од;
- артилерійських систем – 48 749 (+55) од;
- РСЗВ – 2 067 (+2) од;
- засобів ППО – 1 593 (+3) од;
- літаків – 440 (+0) од;
- гелікоптерів – 354 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 420 (+16) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 485 024 (+1 657) од;
- крилатих ракет – 5 060 (+8) од;
- кораблів/катерів – 35 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 140 741 (+493) од;
- спеціальної техніки – 4 604 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 647-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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