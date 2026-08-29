Вільна Україна виявилася стійкішою за авторитарні режими, а спроби ворога спрогнозувати її долю за кількістю ресурсів та озброєння щоразу зазнавали невдачі. Причиною цього керівник Офісу президента Кирило Буданов передусім називає готовність українців брати на себе відповідальність.

Таку думку він висловив у своїй авторській колонці, підготовленій для виставки Той день з нагоди 35-ї річниці незалежності.

Буданов про хибність прогнозів щодо стійкості України

У публікації зазначається, що за три десятиліття держава неодноразово стикалася з пророцтвами щодо своєї нездатності вистояти.

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Серед них – сумніви у 1991 році щодо самої появи країни та розрахунок окупантів захопити Київ за три доби у 2022-му. Головна помилка таких прогнозів полягала у нездатності врахувати стійкість українського суспільства.

– Усі ці прогнози, різні за часом і авторами, помилялися в одному й тому самому. Їх складали, рахуючи те, що можна порахувати: ресурси, арсенали, відсотки. Натомість рахувати треба було людей, готових узяти відповідальність тоді, коли ніхто не має права цього вимагати. Таких людей у нас щоразу виявлялося більше, ніж будь-хто міг передбачити. Це головне, що варто знати про Україну, – переконаний Буданов.

Розмірковуючи про те, чому закриті авторитарні системи раз у раз зазнають поразки у протистоянні з суспільством вільних громадян, керівник Офісу президента висловив думку, що сила демократії полягає в людському вимірі, а не в жорстких владних вертикалях.

– Ця війна довела просту істину: вільна держава стійкіша за будь-яку вертикаль. Диктатури тримаються на страху – і саме тому вони приречені, – зауважив Буданов.

Він переконаний, що і в подальшому саме громадяни України будуть головними рушіями її майбутнього.

– Майбутнє не гарантоване нікому з нас особисто – війна нагадує про це щодня. Але саме тому можна впевнено сказати: майбутнє гарантоване Україні. Його гарантія – люди, які вже сьогодні щодня роблять більше, ніж від них можна вимагати, – резюмував він.

Раніше Кирило Буданов також ділився своїм баченням того, як має працювати оборонна демократія в умовах повномасштабної війни в Україні.

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