В воскресенье, 30 августа, отключений света в Украине не прогнозируется. Однако энергетики рекомендуют потреблять электроэнергию экономно.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света 30 августа: что известно

— Завтра, в воскресенье, применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.

В Укрэнерго просят перенести использование мощных электроприборов на дневные часы – с 10:00 до 17:00.

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— Пожалуйста, потребляйте электроэнергию рационально, — отмечают в компании.

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль говорил, что энергосистему Украины готовят к российским ударам в зимний период, поскольку энергетические объекты остаются среди приоритетных целей врага.

Для защиты энергообъектов разработали специальные укрытия, рассчитанные на разные уровни мощности.

С начала года из распределительных хабов в регионы и общины уже передали почти 6 тыс. тонн энергетического оборудования.

Речь идет о генераторах, трансформаторах, когенерационных установках и блочно-модульных котельных.

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