Графіки відключення світла 30 серпня: прогноз Укренерго
У неділю, 30 серпня, відключень світла в Україні не прогнозується. Однак енергетики рекомендують споживати електроенергію ощадливо.
Про це повідомляє Укренерго.
Графіки відключення світла 30 серпня: що відомо
– Завтра, у неділю, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.
В Укренерго просять перенести використання потужних електроприладів на денні години – з 10:00 до 17:00.
– Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально, – зазначають в компанії.
Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль говорив, що енергосистему України готують до російських ударів у зимовий період, оскільки енергетичні об’єкти залишаються серед пріоритетних цілей ворога.
Для захисту енергооб’єктів розробили спеціальні укриття, розраховані на різні рівні потужності.
Від початку року з розподільчих хабів до регіонів і громад уже передали майже 6 тис. тонн енергетичного обладнання.
Йдеться про генератори, трансформатори, когенераційні установки та блочно-модульні котельні.