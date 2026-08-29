У неділю, 30 серпня, відключень світла в Україні не прогнозується. Однак енергетики рекомендують споживати електроенергію ощадливо.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла 30 серпня: що відомо

– Завтра, у неділю, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго просять перенести використання потужних електроприладів на денні години – з 10:00 до 17:00.

Зараз дивляться

– Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально, – зазначають в компанії.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль говорив, що енергосистему України готують до російських ударів у зимовий період, оскільки енергетичні об’єкти залишаються серед пріоритетних цілей ворога.

Для захисту енергооб’єктів розробили спеціальні укриття, розраховані на різні рівні потужності.

Від початку року з розподільчих хабів до регіонів і громад уже передали майже 6 тис. тонн енергетичного обладнання.

Йдеться про генератори, трансформатори, когенераційні установки та блочно-модульні котельні.

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