Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса прокоментував інформацію про можливе призначення послом України у Сполучених Штатах.

Під час спілкування із журналістами Паліса наголосив, що одночасно виконувати військову та дипломатичну службу не дозволяє законодавство.

Паліса про можливе призначення послом у США

Заступник керівника також зауважив, що звільнятися з військової служби під час повномасштабної війни не планує.

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— Згідно із законодавством, я не можу водночас виконувати і військову, і дипломатичну службу. Водночас звільнятися з військової служби — це суперечить моральним та життєвим принципам. Під час війни я маю бути тут, в своїй країні, — заявив Паліса.

Він додав, що єдиною причиною, через яку може поїхати до США, є навчання.

Хто може очолити посольство України у США

Напередодні агентство РБК-Україна з посиланням на власні джерела повідомило, що серед потенційних кандидатів на посаду посла України у США розглядають представників різних сфер — військових, дипломатів і політиків.

Одним із можливих претендентів джерела називали саме Павла Палісу, який на посаді заступника керівника ОП відповідає за питання оборони.

Серед аргументів на користь його кандидатури називали, зокрема, ставлення президента США Дональда Трампа. Раніше американський лідер називав Палісу своїм “улюбленим солдатом” в Україні.

Водночас остаточного рішення щодо кандидатури нового посла немає. Серед інших можливих претендентів джерела називали колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

Джерела також зазначали, що призначення на посаду посла чинного високопосадовця, зокрема представника Офісу президента, може вимагати певної перебудови дипломатичного напряму України. Це враховується під час обговорення кандидатур.

Нагадаємо, що 3 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного і повноважного посла України у США. Стефанішина заявила, що складання повноважень було її особистим рішенням.

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