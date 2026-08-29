В Україні наразі немає планів знижувати верхню межу мобілізаційного віку до 55 років.

Про це під час спілкування із журналістами заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Верхня межа мобілізаційного віку

За його словами, він не чув про відповідні напрацювання чи рішення щодо обмеження мобілізації громадян старшого віку.

Зараз дивляться

— Щодо зменшення верхньої межі мобілізаційного віку до 55 років я нічого не чув. Наразі таких планів, наскільки мені відомо, немає, — сказав Паліса, наголосивши на необхідності чітко визначити терміни військової служби. Він зазначив, що підтримує встановлення зрозумілого строку служби, і додав, що над розв’язанням цього питання зараз триває робота.

За словами Паліси, таку позицію підтримує і президент України Володимир Зеленський.

Паліса виступає за контрактну армію

Окремо заступник керівника ОП висловився за поступовий перехід України до контрактної армії.

— Загалом, я прихильник контрактної армії, і ми до цього маємо поступово йти, — зазначив він.

Тема можливої зміни підходів до мобілізації стала актуальною після заяви секретаря парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка.

Він розповідав виданню Українська правда, що в Генеральному штабі обговорюють варіанти зміни підходів до мобілізації з урахуванням віку. Серед можливих варіантів — обмеження призову чоловіків старших за 50 або 55 років, за винятком військовозобов’язаних із дефіцитними або критично важливими для армії спеціальностями.

Водночас Костенко підкреслював, що остаточного рішення щодо цього питання немає і наразі обговорюються лише можливі варіанти.

Він також зазначав, що для зміни верхньої межі мобілізаційного віку не обов’язково вносити зміни до законодавства — достатньо управлінського рішення.

Щодо зниження нижньої межі мобілізаційного віку нижче 25 років, за словами Костенка, питання наразі не розглядається. Для такого кроку знадобилися б законодавчі зміни.

Наразі загальний мобілізаційний вік в Україні становить від 25 до 60 років.

Чи можлива мобілізація чоловіків 50-60 років у 2026 році, читайте у нашому матеріалі.

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