Україна поступово нарощує спроможності для завдання ударів по стратегічно важливих об’єктах на території Росії. Це може стати одним із чинників переходу війни у нову фазу.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса під час спілкування із журналістами.

Ефект ударів по РФ

За його словами, російське політичне керівництво не готове відмовлятися від своїх воєнних цілей, оскільки вважає можливу поразку загрозою для власної системи.

Зараз дивляться

— Противник відступати не готовий. Політичне керівництво РФ розуміє: поразка в Україні для них — це, з високою ймовірністю, початок ефекту доміно, — зазначив Павло Паліса.

Водночас він наголосив на економічній складовій війни. Російське вторгнення потребує величезних фінансових ресурсів, тому Україна намагається зменшити можливості Москви отримувати кошти для продовження бойових дій.

Як приклад, Паліса навів нарощування далекобійних ударів по цілях на території РФ. Він наголосив, що два роки тому Україна не мала можливості системно бити по цілях на такій відстані.

Водночас йдеться не лише про безпосереднє ураження окремих об’єктів, а про послідовний тиск на ключові для російської військової машини “больові точки”.

За словами Паліси, Україна визначає пріоритетні цілі та діє за певною логікою, розраховуючи на накопичувальний ефект від проведених операцій.

— На мою думку, ми спроможні на певне зміщення війни у нову фазу, — заявив він.

Які цілі можуть стати пріоритетними

Павло Паліса пояснив, що йдеться передусім про об’єкти, ураження яких не обов’язково дає миттєвий результат на фронті, однак може мати довгостроковий стратегічний ефект.

Зокрема, це інфраструктура, пов’язана з експортом російських енергоносіїв, адже енергетичний сектор є одним із важливих джерел доходів російського бюджету. Також Україна може продовжувати бити по суднах “тіньового флоту” та об’єктах логістичної інфраструктури.

За словами Паліси, удари по логістичних мережах та об’єктах забезпечення російської армії можуть створювати як безпосередній, так і вторинний ефект, ускладнюючи функціонування всієї системи постачання.

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