На Житомирській трасі (М-06 Київ — Чоп) частково відновили проїзд, який раніше повністю перекривали через детонацію у селі Мила Київської області, яка виникла внаслідок російської атаки.

Про це повідомляє начальник департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький.

Оновлення щодо руху на Житомирській трасі

Наразі транспорту дозволили рух однією смугою в обох напрямках – як у бік Києва, так і до Житомира.

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Для проїзду відкрили правову частину автодороги в напрямку Житомира.

На ділянці від 15 до 32 кілометра працюють патрульні поліцейські та профільні служби, які регулюють транспортні потоки.

Водіїв закликають бути уважними, дотримуватися тимчасової схеми руху та виконувати вказівки правоохоронців.

Ввечері 28 серпня Житомирську трасу перекрили через детонацію у селі Мила Київської області, внаслідок чого відомо щонайменше 27 загиблих та 42 постраждалих, серед яких є діти.

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