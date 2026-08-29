Сили оборони України уразили місця запуску ударних безпілотників, комплекс радіоелектронної боротьби та пункти управління російських військ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони уразили місця запуску БпЛА та комплекс РЕБ

За інформацією Генштабу, 28 серпня та в ніч на 29 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей російської армії.

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Зокрема, у районах міста Донецьк та Гвардійському в тимчасово окупованому Криму уражено місця зберігання, підготовки і пуску ударних безпілотників.

Водночас у Криму в районі Знаменки уражено комплекс радіоелектронної боротьби та пункт управління безпілотниками у Берестках Донецької області.

Як стверджують у Генштабі ЗСУ, ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім цього, за результатами аналізу додаткових даних вдалося підтвердити знищення зенітного ракетного комплексу Бук-М3 у районі Клинців Брянської області РФ внаслідок атаки 28 серпня.

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