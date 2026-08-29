Винних у розміщенні боєприпасів поблизу житлової забудови, що призвело до катастрофічних наслідків у селі Мила Київської області, притягнуть до відповідальності.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи детонацію на Київщині після російського дронового удару.

Зеленський про детонацію на Київщині

– Обов’язково ті, хто допустив це, мають понести відповідальність за свої рішення. Є норми: боєприпасів поруч із будинками та іншою житловою забудовою бути не може. Обов’язково будуть відповідні висновки, – сказав Зеленський.

За його словами, Національна поліція та Служба безпеки України вже розпочали досудове розслідування за статтею про службову недбалість, адже чинні норми забороняють зберігання боєкомплекту поруч із цивільними будинками.

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Внаслідок російського удару та подальшого вибуху боєприпасів під Києвом загинули 27 людей. Серед них – глава Дмитрівської громади Тарас Дідич, який загинув під час порятунку жителів.

Ще десятки громадян дістали поранення, а понад 370 осіб вже евакуйовано. Вибуховою хвилею та вогнем пошкоджено навколишню інфраструктуру, зокрема, житлові будинки, пансіонат для людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Як зазначив Зеленський, на місці працюють понад 300 рятувальників ДСНС, розгорнуто оперативні штаби.

Окрім атаки на Київщину, минулої ночі РФ завдала масованих ударів понад 260 безпілотниками та реактивними дронами в Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківські, Миколаївській, Донецькій та Чернігівській областях.

Президент звернув увагу, що Україна потребує постійної підтримки партнерів у вигляді систем ППО та посилення санкцій проти Росії.

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