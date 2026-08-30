Загалом від початку минулої доби відбулося 175 бойових зіткнень.

Агресор завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 47 авіаційних ударів із застосуванням 195 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 7 182 дрони-камікадзе та здійснив 2 305 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 30 серпня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 649-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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