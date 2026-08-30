Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 30 серпня 2026 – ситуація на фронті
Загалом від початку минулої доби відбулося 175 бойових зіткнень.
Агресор завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 47 авіаційних ударів із застосуванням 195 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 7 182 дрони-камікадзе та здійснив 2 305 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 30 серпня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 649-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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