РФ все більше відчуває наслідки війни проти України через значні втрати на фронті і щоб компенсувати їх і продовжувати бойові дії, у Кремлі розглядають можливість нової хвилі мобілізації.

РФ хоче знову провести мобілізації через значні втрати на фронті

Як повідомив міністр оборони Євгеній Хмара під час спілкування із журналістами, РФ розглядає можливість проведення додаткової хвилі мобілізації та залучення близько 300 тис. людей уже цього року і ще стільки ж наступного.

Він повідомив, що такі плани РФ є реакцією на проблеми, з якими вона стикається у війні проти України, зокрема на постійні зростаючі втрати на фронті.

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– Росію не цікавить окремо Донецьк чи Луганськ. Її ціль – вся Україна. Для України це екзистенційна війна. путін бачить цю війну як частину продовження формування своєї імперії. Його мета – захопити всю українську територію, знищити українську державність і подати це як історичний внесок у розбудову російської держави. Будь-які наші поступки Путін сприймає не як шлях до миру, а як підтвердження, що тиск працює і агресію можна продовжувати, – каже Хмара.

Хмара наголосив, що зупинити кремлівського диктатора Володимира Путіна може лише усвідомлення того, що він починає програвати війну.

Очільник Міноборони додає, що досягти цього можна лише силою та ефективним посиленням можливостей України на полі бою.

Путіна може зупинити тільки відчуття, що він починає програвати цю війну. Це можна зробити лише силою – і лише ефективно,

– наголосив Хмара.

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