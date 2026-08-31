Украинские защитники получат больше возможностей для уведомления о возможной коррупции в уполномоченные органы или лица.

Как сообщает Министерство обороны Украины, Кабинет министров поддержал соответствующий законопроект, которым предлагается внести изменения в Дисциплинарный устав ВСУ.

Устав ВСУ: предотвращение коррупции в ВСУ

Как предусматривает законопроект, военные, выявившие возможные коррупционные или связанные правонарушения, смогут направить сообщение в уполномоченные подразделения или лица, занимающиеся этими вопросами.

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В Минобороны отмечают, что действующий Дисциплинарный устав ВСУ предусматривает право подать обращение исключительно в случаях принятия незаконных решений командирами по поводу самого военного, нарушения его прав или незаконного привлечения к ответственности.

Украинских защитников, которые сообщили о таких правонарушениях, не могут уволить со службы, принудить к увольнению, привлечь к дисциплинарной ответственности или отдавать другим негативным мерам влияния, утверждают в Минобороны.

Кроме этого, законопроект предусматривает норму, согласно которой обличителей среди военных могут поощрить в соответствии с требованиями второй главы дисциплинарного устава ВСУ.

Устав ВСУ: как военному сообщить о коррупции

Согласно законопроекту, военнослужащие могут самостоятельно выбрать, по какому каналу сообщать о возможных коррупционных правонарушениях. Среди них:

внутренние (Единый портал сообщений обличителей и специальные телефонные линии);

регулярные (обращение в НАПК, Нацполицию, НАБУ, ДБР или прокуратуру);

внешние (информирование СМИ, публичных объединений либо профессиональных союзов).

Как обратили внимание в Минобороны, соответствующий законопроект должна рассмотреть Верховная Рада Украины, а затем подписать президент Владимир Зеленский, чтобы вступить в силу.

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