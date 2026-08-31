Українські захисники отримають більше можливостей для повідомлення про можливу корупцію до уповноважених органів або осіб.

Як повідомляє Міністерство оборони України, Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт, яким пропонується внести зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ.

Статут ЗСУ: запобігання корупції у ЗСУ

Як передбачає законопроєкт, військові, які виявили можливі корупційні або пов’язані правопорушення, зможуть надіслати повідомлення до уповноважених підрозділів або осіб, які займаються цими питаннями.

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У Міноборони зазначають, що чинний Дисциплінарний статут ЗСУ передбачає право подати звернення виключно у випадках ухвалення незаконних рішень командирами щодо самого військового, порушення його прав чи незаконного притягнення до відповідальності.

Українських захисників, які повідомили про такі правопорушення, не можуть звільнити зі служби, примусити до звільнення, притягнути до дисциплінарної відповідальності або віддавати іншим негативним заходам впливу, стверджують в Міноборони.

Крім цього, законопроєкт передбачає норму, згідно з якою викривачів серед військових можуть заохотити відповідно до вимог другого розділу Дисциплінарного статуту ЗСУ.

Статут ЗСУ: як військовому повідомити про корупцію

Згідно із законопроєктом, військовослужбовці можуть самостійно обрати, через який канал повідомляти про можливі корупційні правопорушення. Серед них:

внутрішні (Єдиний портал повідомлень викривачів та спеціальні телефонні лінії);

регулярні (звернення до НАЗК, Нацполіції, НАБУ, ДБР або прокуратури);

зовнішні (інформування ЗМІ, громадських об’єднань чи професійних спілок).

Як звернули увагу в Міноборони, відповідний законопроєкт має розглянути Верховна Рада України, а потім підписати президент Володимир Зеленський, щоб набути чинності.

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