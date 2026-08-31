В столице возможно задымление из-за масштабного пожара, возникшего в результате российской атаки в Бучанском районе Киевской области.

Об этом сообщает КГГА.

Уровень загрязнения воздуха в Киеве

В Бучанском районе Киевской области загорелся масштабный пожар. Из-за изменения направления ветра продукты горения и дыма могут распространиться на столицу, что способно временно ухудшить уровень загрязнения воздуха в Киеве.

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Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата исполнительного органа Киевского городского совета опубликовал актуальную карту качества воздуха.

Как можно увидеть на карте, индекс качества воздуха AQI от 51 до 60 соответствует умеренному уровню загрязнения.

Специалисты призывают горожан быть осмотрительными и соблюдать базовые правила безопасности при появлении задымления:

закрывать окна и не открывать их для проветривания;

максимально ограничить пребывание на открытом воздухе;

в помещениях при наличии включать воздухоочиститель;

поддерживать водный баланс и пить достаточное количество воды.

Отслеживать качество воздуха жители могут в режиме реального времени с помощью специального мониторингового сервиса или в мобильном приложении Цифровой.

В настоящее время состояние воздуха в Киеве находится под постоянным контролем соответствующих служб.

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