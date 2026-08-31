В столице возможно задымление из-за масштабного пожара, возникшего в результате российской атаки в Бучанском районе Киевской области.

Об этом сообщает КГГА.

Уровень загрязнения воздуха в Киеве

В Бучанском районе Киевской области загорелся масштабный пожар. Из-за изменения направления ветра продукты горения и дыма могут распространиться на столицу, что способно временно ухудшить уровень загрязнения воздуха в Киеве.

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Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата исполнительного органа Киевского городского совета опубликовал актуальную карту качества воздуха.

Качество воздуха в Киеве 31 августа 2026: фиксируется умеренный уровень загрязнения Фото 1

Карта качества воздуха в Киеве 31 августа 2026 года

Как можно увидеть на карте, индекс качества воздуха AQI от 51 до 60 соответствует умеренному уровню загрязнения.

Специалисты призывают горожан быть осмотрительными и соблюдать базовые правила безопасности при появлении задымления:

  • закрывать окна и не открывать их для проветривания;
  • максимально ограничить пребывание на открытом воздухе;
  • в помещениях при наличии включать воздухоочиститель;
  • поддерживать водный баланс и пить достаточное количество воды.

Отслеживать качество воздуха жители могут в режиме реального времени с помощью специального мониторингового сервиса или в мобильном приложении Цифровой.

В настоящее время состояние воздуха в Киеве находится под постоянным контролем соответствующих служб.

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