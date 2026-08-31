У столиці можливе задимлення через масштабну пожежу, яка виникла внаслідок російської атаки у Бучанському районі на Київщині.

Про це повідомляє КМДА.

Рівень забруднення повітря в Києві

У Бучанському районі Київської області спалахнула масштабна пожежа. Через зміну напрямку вітру продукти горіння та дим можуть поширитися на столицю, що здатно тимчасово погіршити рівень забруднення повітря у Києві.

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Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради опублікував актуальну карту якості повітря.

Як можна побачити на карті, індекс якості повітря AQI від 51 до 60 відповідає помірному рівню забруднення.

Фахівці закликають містян бути обачними та дотримуватися базових правил безпеки у разі появи задимлення:

зачиняти вікна та не відкривати їх для провітрювання;

максимально обмежити перебування на відкритому повітрі;

у приміщеннях за наявності вмикати очищувач повітря;

підтримувати водний баланс і пити достатню кількість води.

Відстежувати якість повітря жителі можуть у режимі реального часу за допомогою спеціального моніторингового сервісу або у мобільному додатку Київ Цифровий.

Наразі стан повітря в Києві перебуває під постійним контролем відповідних служб.

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