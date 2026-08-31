В результате очередных вражеских обстрелов в нескольких населенных пунктах Киевской области зафиксировано временное загрязнение атмосферного воздуха.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

Качество воздуха в Киевской области 31 августа: что известно

По данным КОВА, ухудшение состояния воздуха наблюдается в Иванкове, Вышгороде, Василькове, Обухове и Броварах.

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Автоматические мониторинговые посты зафиксировали в воздухе умеренную концентрацию мелкодисперсной пыли.

У людей с повышенной чувствительностью или хроническими заболеваниями дыхательных путей он может вызвать легкий дискомфорт при дыхании.

Чтобы защитить здоровье, специалисты советуют:

закрыть окна и двери, чтобы загрязненный воздух не попадал в помещение;

ограничить пребывание на улице, особенно длительные прогулки или физические тренировки;

пить больше чистой воды для более быстрого выведения токсинов из организма;

включить воздухоочистители на максимальную мощность (при наличии).

В целом круглосуточный автоматический мониторинг качества воздуха длится на 16 пунктах наблюдения в регионе (в частности, в Белой Церкви, Борисполе, Ирпене, Боярке и других населенных пунктах).

В остальных мониторинговых зонах превышений допустимых норм химических или биологических веществ не обнаружено.

Также в КОВА заверили, что радиационный фон в Киевской области остается в пределах нормы – уровень гамма-излучения соответствует естественным показателям.

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