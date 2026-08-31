Качество воздуха на Киевщине ухудшилось из-за атак РФ: в списке пять населенных пунктов
- В Киевской области зафиксировано ухудшение качества воздуха.
- Специалисты дали рекомендации, как сохранить здоровье в условиях загрязнения воздуха.
В результате очередных вражеских обстрелов в нескольких населенных пунктах Киевской области зафиксировано временное загрязнение атмосферного воздуха.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.
Качество воздуха в Киевской области 31 августа: что известно
По данным КОВА, ухудшение состояния воздуха наблюдается в Иванкове, Вышгороде, Василькове, Обухове и Броварах.
Автоматические мониторинговые посты зафиксировали в воздухе умеренную концентрацию мелкодисперсной пыли.
У людей с повышенной чувствительностью или хроническими заболеваниями дыхательных путей он может вызвать легкий дискомфорт при дыхании.
Чтобы защитить здоровье, специалисты советуют:
- закрыть окна и двери, чтобы загрязненный воздух не попадал в помещение;
- ограничить пребывание на улице, особенно длительные прогулки или физические тренировки;
- пить больше чистой воды для более быстрого выведения токсинов из организма;
- включить воздухоочистители на максимальную мощность (при наличии).
В целом круглосуточный автоматический мониторинг качества воздуха длится на 16 пунктах наблюдения в регионе (в частности, в Белой Церкви, Борисполе, Ирпене, Боярке и других населенных пунктах).
В остальных мониторинговых зонах превышений допустимых норм химических или биологических веществ не обнаружено.
Также в КОВА заверили, что радиационный фон в Киевской области остается в пределах нормы – уровень гамма-излучения соответствует естественным показателям.