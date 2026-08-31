Президент Володимир Зеленський 31 серпня провів телефонні переговори з представниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Сторони обговорили подальшу роботу переговорних команд США та України й можливу дату візиту американських представників до України.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

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Розмова Зеленського з Віткоффом і Кушнером: що відомо

– Хороша телефонна розмова з представниками президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Було детально і конструктивно. Важливо, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно, і зараз ми говоримо про визначення дати візиту в Україну, – розповів президент.

Він наголосив, що така поїздка була б дуже корисною для напрацювання рішень щодо миру.

Зеленський поінформував спецпредставників президента США про ситуацію на полі бою, де, за словами президента, здобутки Росії незначні й досягаються ціною величезних втрат. Також мова йшла про повітряні удари.

– Стів і Джаред знають багато деталей. Команди будуть на звʼязку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найбільш зручний графік подальшої комунікації. Дякую президенту Трампу, Стіву й Джареду та всім у Сполучених Штатах, хто працює заради того, щоб мир став нашим спільним досягненням, – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 30 липня кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфогл заявив, що Стівен Віткофф і Джаред Кушнер можуть приїхати до Києва на День незалежності України. Однак очікуваний візит не відбувся.

Ще 29 липня видання Financial Times писало про можливий перший візит до Києва спецпосланця президента США Стівена Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Як зазначало видання, домовленість щодо їхнього приїзду була досягнута після зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі.

За даними FT, після переговорів президентів України та США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер погодилися вперше відвідати Київ у межах дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни.

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