Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував черговий обстріл РФ.

Сибіга про масовану атаку РФ 1 вересня

Як заявив Сибіга, ця та інші нещодавні атаки демонструють, що кремлівський диктатор Володимир Путін не виявляє жодних ознак реалізму чи справжньої готовності закінчити війну, яку він не здатен і ніколи не зможе виграти.

– Натомість він продовжує ескалацію терору, – зауважив міністр.

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Андрій Сибіга наголосив, що Україна готова припинити війну, спираючись на реалії на полі бою та справедливі умови, а не ультиматуми. Він нагадав, що президент Володимир Зеленський готовий зустрітися без попередніх умов у нейтральному місці, аби знайти реалістичні рішення, припинити вбивства та перейти до дипломатії. Проте Путін продовжує уникати такої зустрічі.

Глава МЗС закликав партнерів відмовитися від ілюзій щодо справжніх намірів президента РФ: він продовжує відкидати справедливі пропозиції щодо миру. Натомість, додав Сибіга, кремлівський диктатор робить ставку на балістичний терор проти України, а також на майбутні вибори у США та по всій Європі, не полишаючи намір використати їх на свою користь, поглибити внутрішні розбіжності та дестабілізувати єдність Заходу.

Крім того, Сибіга зауважив, що немає альтернативи посиленню тиску на Москву з боку партнерів та зміцненню ППО України, енергетичної стійкості напередодні зими.

– У цьому контексті нам необхідне швидке запровадження антибалістичних санкцій, спрямованих проти російського виробництва балістичних ракет, відновлення роботи над повним використанням заморожених російських активів, а також інші санкційні кроки в Європі та за її межами, – додав він.

Водночас він зауважив, що закон США про санкції проти РФ – ініційований покійним сенатором Ліндсі Гремом – є життєво важливим. Після його ухвалення Сенатом ми очікуємо на його якнайшвидше ухвалення Палатою представників.

Ця демонстрація американської сили сприятиме дипломатії, дасть Москві сигнал про те, що ігри закінчилися, та змусить Путіна сісти за стіл переговорів, аби нарешті припинити це безглузде кровопролиття.

– Час подати Кремлю сигнал, що імітація дипломатії більше не працює. Мир через силу, – зауважив міністр.

Нагадаємо, що гучні вибухи пролунали у Києві вночі. Російські безпілотники та балістичні ракети атакували житлові райони та залізничну інфраструктуру. Щонайменше 8 людей загинули.

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