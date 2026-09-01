Российская Федерация всегда просчитывает террористические удары именно так, чтобы максимально разрушать жизнь. Ей это удается в случаях, когда у Украины недостаточно систем и средств противовоздушной обороны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя ночную баллистическую атаку на Украину.

Зеленский о ночной атаке Украины

– Россия всегда просчитывает свои удары именно так, чтобы максимально разрушать жизнь, и удается это ей, только когда средств ПВО недостаточно. Я благодарен всем, кто помогает Украине получать антибаллистику в рамках PURL и двусторонних поставок. Очень важно, чтобы осенью эти поступления увеличивались, – заявил Зеленский.

По словам президента, количество жертв российского террора напрямую зависит от каждого нового пакета помощи. Он поблагодарил каждого, кто помогает Украине быть более устойчивой.

Сейчас смотрят

Как отметил Зеленский, во многих городах и общинах с ночи продолжается ликвидация последствий российской атаки: около 350 спасателей привлечены только в Киеве и области. Он уточнил, что РФ применила значительное количество реактивных дронов и баллистики.

К сожалению, есть разрушение жилищной и гражданской инфраструктуры. В Борисполе повреждена обычная пятиэтажка, около 50 человек эвакуированы. Необходимые службы работают на месте. Были также удары по предприятиям. Всего в городе четверо погибших и 13 пострадавших.

С вечера продолжались удары по Одессе и региону. Там тысячи семей остались без электроснабжения и продолжаются работы, чтобы оперативно вернуть его людям.

Кроме того, российские войска повредили пункт пропуска на границе с Румынией и экспортную инфраструктуру.

В то же время в Киеве ударом по железнодорожному депо убиты семь человек. Под обстрелами находились Херсонская, Донецкая, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Житомирская, Сумская и Днепровская области.

Всего в результате ночной атаки на Украину 12 человек погибли, среди них – гражданин Индии, еще десятки раненых в результате атаки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.