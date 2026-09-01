Ночная атака Украины: ПВО сбила 5 баллистических ракет и более 180 дронов
- В ночь на 1 сентября силы ПВО сбили и подавили 199 враждебных целей, среди которых баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники.
- Основными направлениями массированного российского удара стали Киевская и Одесская области, однако зафиксировано попадания и падения обломков на десятках локаций.
Силы противовоздушной обороны сбили 199 целей, которые российские войска запустили для атаки по Украине. Среди них – баллистические и крылатые ракеты, а также реактивные беспилотники. Основными направлениями удара стали Киевская и Одесская области.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Сколько целей РФ запустила и сбила ПВО
По информации ВС ВСУ, с 18:00 31 августа в ночь на 1 сентября российские войска применили:
- баллистические ракеты Искандер-М/KN-23/С-400 и противокорабельные Цирконы из Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областей РФ;
- крылатые ракеты морского базирования Калибр из Новороссийска;
- противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
- S8000 Бандероль из Брянской области и над акваторией Азовского моря;
- 218 ударных беспилотников типа Shahed (около трети из них – это реактивные), дроны-имитаторы типа Пародия по нескольким направлениям. Среди них – Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск в России, а также временно оккупированный Донецк и Гвардейское в Крыму.
По данным Воздушных сил ВСУ, основными направлениями удара стали Киевская и Одесская области.
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороне удалось сбить или подавить 199 целей. Среди них:
- пять баллистических ракет Искандер-М/KN-23/С-400;
- две S8000 Бандероль;
- пять крылатых ракет Калибр;
- 187 дронов типа Shahed, Гербера и других.
В Воздушных силах ВСУ уточнили, что нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Но также есть попаданияракет и ударных беспилотников на 28 локациях, а также падение сбитых или обломки – на 10 локациях. Кроме того, часть ракет не достигла своих целей. Информация об их локациях уточняется.
В ВСУ добавили, что российская атака продолжается, в воздушном пространстве фиксировались более 10 российских беспилотников.