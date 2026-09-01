Силы противовоздушной обороны сбили 199 целей, которые российские войска запустили для атаки по Украине. Среди них – баллистические и крылатые ракеты, а также реактивные беспилотники. Основными направлениями удара стали Киевская и Одесская области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Сколько целей РФ запустила и сбила ПВО

По информации ВС ВСУ, с 18:00 31 августа в ночь на 1 сентября российские войска применили:

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баллистические ракеты Искандер-М/KN-23/С-400 и противокорабельные Цирконы из Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областей РФ;

крылатые ракеты морского базирования Калибр из Новороссийска;

противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

S8000 Бандероль из Брянской области и над акваторией Азовского моря;

218 ударных беспилотников типа Shahed (около трети из них – это реактивные), дроны-имитаторы типа Пародия по нескольким направлениям. Среди них – Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск в России, а также временно оккупированный Донецк и Гвардейское в Крыму.

По данным Воздушных сил ВСУ, основными направлениями удара стали Киевская и Одесская области.

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороне удалось сбить или подавить 199 целей. Среди них:

пять баллистических ракет Искандер-М/KN-23/С-400;

две S8000 Бандероль;

пять крылатых ракет Калибр;

187 дронов типа Shahed, Гербера и других.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Но также есть попаданияракет и ударных беспилотников на 28 локациях, а также падение сбитых или обломки – на 10 локациях. Кроме того, часть ракет не достигла своих целей. Информация об их локациях уточняется.

В ВСУ добавили, что российская атака продолжается, в воздушном пространстве фиксировались более 10 российских беспилотников.

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