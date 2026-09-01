Нічна атака України: ППО збила 5 балістичних ракет та понад 180 дронів
- У ніч проти 1 вересня сили ППО збили та подавили 199 ворожих цілей, серед яких балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники.
- Основними напрямками масованого російського удару стали Київська та Одеська області, однак зафіксовано влучання та падіння уламків на десятках локацій.
Сили протиповітряної оборони збили 199 цілей, які російські війська запустили для атаки по Україні. Серед них – балістичні та крилаті ракети, а також реактивні безпілотники. Основними напрямками удару стали Київська та Одеська області.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Скільки цілей РФ запустила і збила ППО
За інформацією ПС ЗСУ, з 18:00 31 серпня в ніч на 1 вересня російські війська застосували:
- балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/С-400 та протикорабельні Циркони із Брянської, Курської, Воронезької та Ростовської областей РФ;
- крилаті ракети морського базування Калібр із Новоросійська;
- протирадіолокаційні ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
- S8000 Бандероль із Брянської області та над акваторією Азовського моря;
- 218 ударних безпілотників типу Shahed (близько третини з них – це реактивні), дрони-імітатори типу Пародія із кількох напрямків. Серед них – Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ у Росії, а також тимчасово окупований Донецьк та Гвардійське у Криму.
За даними Повітряних сил ЗСУ, основними напрямками удару стали Київська та Одеська області.
Станом на 08:30, протиповітряній обороні вдалося збити або подавити 199 цілей. Серед них:
- п’ять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400;
- дві S8000 Бандероль;
- п’ять крилатих ракет Калібр;
- 187 дронів типу Shahed, Гербера та інших.
У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Але також є влучання ракет та ударних безпілотників на 28 локаціях, а також падіння збитих або уламки – на 10 локаціях. Крім того, частина ракет не досягла своїх цілей. Інформація про їхні локації уточнюється.
У ЗСУ додали, що російська атака триває, у повітряному просторі фіксувалися понад 10 російських безпілотників.