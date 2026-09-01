Сили протиповітряної оборони збили 199 цілей, які російські війська запустили для атаки по Україні. Серед них – балістичні та крилаті ракети, а також реактивні безпілотники. Основними напрямками удару стали Київська та Одеська області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Скільки цілей РФ запустила і збила ППО

За інформацією ПС ЗСУ, з 18:00 31 серпня в ніч на 1 вересня російські війська застосували:

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балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/С-400 та протикорабельні Циркони із Брянської, Курської, Воронезької та Ростовської областей РФ;

крилаті ракети морського базування Калібр із Новоросійська;

протирадіолокаційні ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

S8000 Бандероль із Брянської області та над акваторією Азовського моря;

218 ударних безпілотників типу Shahed (близько третини з них – це реактивні), дрони-імітатори типу Пародія із кількох напрямків. Серед них – Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ у Росії, а також тимчасово окупований Донецьк та Гвардійське у Криму.

За даними Повітряних сил ЗСУ, основними напрямками удару стали Київська та Одеська області.

Станом на 08:30, протиповітряній обороні вдалося збити або подавити 199 цілей. Серед них:

п’ять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400;

дві S8000 Бандероль;

п’ять крилатих ракет Калібр;

187 дронів типу Shahed, Гербера та інших.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Але також є влучання ракет та ударних безпілотників на 28 локаціях, а також падіння збитих або уламки – на 10 локаціях. Крім того, частина ракет не досягла своїх цілей. Інформація про їхні локації уточнюється.

У ЗСУ додали, що російська атака триває, у повітряному просторі фіксувалися понад 10 російських безпілотників.

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