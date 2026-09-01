Сили оборони уразили місця запуску дронів, вузол зв’язку і склади РФ
- Сили оборони України протягом доби завдали успішних ударів по військових об'єктах РФ у Криму, Донецькій, Запорізькій, Луганській областях та на території Росії.
- За даними Генштабу ЗСУ, уражено місця запуску безпілотників, вузол зв'язку, командно-спостережний пункт, склад пального та скупчення техніки РФ.
Сили оборони України завдали ударів по низці військових цілей Росії. Успішно уражено місця запуску безпілотників, вузол зв’язку, командно-спостережний пункт та склади російських військ.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Ураження місця запуску БпЛА і командного пункту РФ
За інформацією Генштабу, українські захисники атакували російські цілі протягом 31 серпня та в ніч на 1 вересня.
Зокрема, у місті Донецьк та Гвардійському в Криму уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників.
У Генштабі розповіли, що у Мирному в тимчасово окупованому Криму під удари потрапив російський вузол зв’язку.
Крім цього, у Пологах Запорізької області уражено командно-спостережний пункт російської армії.
Як зазначили в Генштабі, у Верхньокам’янці Луганської області під атаку потрапив район зосередження військової техніки Росії.
Водночас на території РФ уражено склад паливно-мастильних матеріалів у Борисівці Бєлгородської області. Ступінь завданих збитків уточнюється.
У Генштабі додали, що вдалося підтвердити ураження пускової установки та місця зберігання безпілотників у районі Цимбулової Орловської області РФ внаслідок атаки 30 серпня.