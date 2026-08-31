За последние сутки и в ночь на 31 августа Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию и командно-штабную машину из состава ЗРК С-400 Триумф в Брянской области РФ, а также узел связи, пункт управления БпЛА и склады оккупантов.

О результатах ударов сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Атаки по военным объектам РФ 31 августа: что известно

В Деснянском районе Брянской области РФ украинские военные нанесли удар по радиолокационной станции противника.

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Еще одной целью стала командно-штабная машина из состава российского зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф. Ее поразили недалеко от Плоскобукреевки в Брянской области.

Также Силы обороны атаковали узел связи российского подразделения в Зимнем Белгородской области и пункт управления беспилотниками противника в районе Гуляйполя Запорожской области.

Удары нанесли и по складам материально-технического обеспечения российских подразделений в Кир-Байларе во временно оккупированном Крыму, Верхнекаменке Луганской области и Попово-Лежачах Курской области РФ.

Масштаб нанесенного противнику ущерба пока уточняется.

Напомним, что в ночь на 30 августа Силы обороны Украины также поразили Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ. После удара на территории предприятия возник пожар.

В ту же ночь Силы обороны поразили место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в Миллерово Ростовской области. На объекте зафиксировали пожар.

Кроме того, был поражён военный аэродром Ейск в Краснодарском крае РФ, где после удара тоже вспыхнул пожар. Размер нанесённого объектам ущерба уточнялся.

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