Силы обороны поразили РЛС и командно-штабную машину С-400 в РФ — Генштаб
- В Брянской области были поражены российская РЛС и командно-штабная машина из состава С-400.
- В Белгородской области атаковали узел связи.
За последние сутки и в ночь на 31 августа Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию и командно-штабную машину из состава ЗРК С-400 Триумф в Брянской области РФ, а также узел связи, пункт управления БпЛА и склады оккупантов.
О результатах ударов сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Атаки по военным объектам РФ 31 августа: что известно
В Деснянском районе Брянской области РФ украинские военные нанесли удар по радиолокационной станции противника.
Еще одной целью стала командно-штабная машина из состава российского зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф. Ее поразили недалеко от Плоскобукреевки в Брянской области.
Также Силы обороны атаковали узел связи российского подразделения в Зимнем Белгородской области и пункт управления беспилотниками противника в районе Гуляйполя Запорожской области.
Удары нанесли и по складам материально-технического обеспечения российских подразделений в Кир-Байларе во временно оккупированном Крыму, Верхнекаменке Луганской области и Попово-Лежачах Курской области РФ.
Масштаб нанесенного противнику ущерба пока уточняется.
Напомним, что в ночь на 30 августа Силы обороны Украины также поразили Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ. После удара на территории предприятия возник пожар.
В ту же ночь Силы обороны поразили место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в Миллерово Ростовской области. На объекте зафиксировали пожар.
Кроме того, был поражён военный аэродром Ейск в Краснодарском крае РФ, где после удара тоже вспыхнул пожар. Размер нанесённого объектам ущерба уточнялся.