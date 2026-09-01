За прошедшие сутки, 31 августа, украинские военные ликвидировали еще по меньшей мере 1 440 российских оккупантов.

Общие потери личного состава российской армии на 1 651-е сутки полномасштабной войны превысили 1 489 млн. человек.

Потери врага на 1 сентября 2026 года

личного состава – около 1 489 640 (+1440);

танков – 12 320 (+4);

боевых бронированных машин – 25 257 (+2);

артиллерийских систем – 48 954 (+71);

РСЗО – 2 079 (+0);

средств ПВО – 1597 (+0);

самолетов – 440;

вертолетов – 354;

наземных робототехнических комплексов – 2452 (+10);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 492 177 (+1 775);

крылатых ракет – 5 060;

кораблей/катеров – 35;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 142332 (+412);

специальной техники – 4623 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 651-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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