За прошедшие сутки, 31 августа, украинские военные ликвидировали еще по меньшей мере 1 440 российских оккупантов.

Общие потери личного состава российской армии на 1 651-е сутки полномасштабной войны превысили 1 489 млн. человек.

Потери врага на 1 сентября 2026 года

  • личного состава – около 1 489 640 (+1440);
  • танков – 12 320 (+4);
  • боевых бронированных машин – 25 257 (+2);
  • артиллерийских систем – 48 954 (+71);
  • РСЗО – 2 079 (+0);
  • средств ПВО – 1597 (+0);
  • самолетов – 440;
  • вертолетов – 354;
  • наземных робототехнических комплексов – 2452 (+10);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 492 177 (+1 775);
  • крылатых ракет – 5 060;
  • кораблей/катеров – 35;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 142332 (+412);
  • специальной техники – 4623 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 651-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Более 30 тыс. оккупантов: Зеленский сообщил о потерях РФ от ударов БпЛА
Зеленский: СБУ в июле стала лидером по поражению военных РФ

Источник: Генштаб ЗСУ

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.