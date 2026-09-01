Ангелина Малиновская, редакторка стрічки
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Потери врага на 1 сентября: уничтожены 1440 оккупантов и 4 танка
За прошедшие сутки, 31 августа, украинские военные ликвидировали еще по меньшей мере 1 440 российских оккупантов.
Общие потери личного состава российской армии на 1 651-е сутки полномасштабной войны превысили 1 489 млн. человек.
Потери врага на 1 сентября 2026 года
- личного состава – около 1 489 640 (+1440);
- танков – 12 320 (+4);
- боевых бронированных машин – 25 257 (+2);
- артиллерийских систем – 48 954 (+71);
- РСЗО – 2 079 (+0);
- средств ПВО – 1597 (+0);
- самолетов – 440;
- вертолетов – 354;
- наземных робототехнических комплексов – 2452 (+10);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 492 177 (+1 775);
- крылатых ракет – 5 060;
- кораблей/катеров – 35;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 142332 (+412);
- специальной техники – 4623 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 651-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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