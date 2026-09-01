Протягом минулої доби, 31 серпня, українські військові ліквідували ще щонайменше 1 440 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу російської армії на 1 651-шу добу повномасштабної війни перевищили 1 489 млн.

Втрати ворога на 1 вересня 2026 року

особового складу – близько 1 489 640 (+1 440);

танків – 12 320 (+4);

бойових броньованих машин – 25 257 (+2);

артилерійських систем – 48 954 (+71);

РСЗВ – 2 079 (+0);

засобів ППО – 1 597 (+0);

літаків – 440;

гелікоптерів – 354;

наземних робототехнічних комплексів – 2 452 (+10);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 492 177 (+1 775);

крилатих ракет – 5 060;

кораблів/катерів – 35;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 142 332 (+412);

спеціальної техніки – 4 623 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 651-шу добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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