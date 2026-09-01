Протягом минулої доби, 31 серпня, українські військові ліквідували ще щонайменше 1 440 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу російської армії на 1 651-шу добу повномасштабної війни перевищили 1 489 млн.

Втрати ворога на 1 вересня 2026 року

  • особового складу – близько 1 489 640 (+1 440);
  • танків – 12 320 (+4);
  • бойових броньованих машин – 25 257 (+2);
  • артилерійських систем – 48 954 (+71);
  • РСЗВ – 2 079 (+0);
  • засобів ППО – 1 597 (+0);
  • літаків – 440;
  • гелікоптерів – 354;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 452 (+10);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 492 177 (+1 775);
  • крилатих ракет – 5 060;
  • кораблів/катерів – 35;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 142 332 (+412);
  • спеціальної техніки – 4 623 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 651-шу добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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