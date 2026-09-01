Ангеліна Малиновська, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 1 вересня: знищено 1440 окупантів та 4 танки
Протягом минулої доби, 31 серпня, українські військові ліквідували ще щонайменше 1 440 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу російської армії на 1 651-шу добу повномасштабної війни перевищили 1 489 млн.
Втрати ворога на 1 вересня 2026 року
- особового складу – близько 1 489 640 (+1 440);
- танків – 12 320 (+4);
- бойових броньованих машин – 25 257 (+2);
- артилерійських систем – 48 954 (+71);
- РСЗВ – 2 079 (+0);
- засобів ППО – 1 597 (+0);
- літаків – 440;
- гелікоптерів – 354;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 452 (+10);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 492 177 (+1 775);
- крилатих ракет – 5 060;
- кораблів/катерів – 35;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 142 332 (+412);
- спеціальної техніки – 4 623 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 651-шу добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.