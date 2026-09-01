Житлова субсидія — це державна допомога для домогосподарств, яким складно самостійно оплачувати комунальні послуги.

Її розмір визначають індивідуально: враховують доходи сім’ї, кількість її членів та вартість житлово-комунальних послуг у межах установлених норм.

Як розрахувати субсидію 2026-2027, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

За яких умов надається субсидія

У ПФУ нагадали, що субсидію призначають, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

Для призначення допомоги Пенсійний фонд враховує середньомісячний сукупний дохід домогосподарства за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення.

До доходу включають:

зарплату після сплати ПДФО та військового збору;

грошове забезпечення військовослужбовців після сплати військового збору;

пенсію;

стипендію;

соціальні виплати;

допомогу по безробіттю та інші страхові виплати;

грошові перекази з-за кордону;

інші доходи, передбачені законодавством.

Тому універсальної суми доходу, яка гарантує або автоматично виключає право на субсидію, немає.

Як розрахувати субсидію

Як розрахувати розмір субсидії пенсіонерам, залежить від кількох показників. Спочатку визначають середньомісячний дохід домогосподарства. Потім за встановленою формулою обчислюють обов’язкову частку платежу.

Після цього визначають вартість комунальних послуг у межах соціальних нормативів. Розмір субсидії — це різниця між цією сумою та обов’язковим платежем сім’ї.

Наприклад, якщо вартість послуг у межах нормативів становить 4 тис. грн, а обов’язковий платіж сім’ї 2,5 тис. грн, то субсидія становитиме 1,5 тис. грн.

Яка норма житла діє для субсидії

Для розрахунку субсидії застосовують соціальну норму житла, а саме 13,65 кв. м на одну людину плюс 35,22 кв. м на домогосподарство.

Для однієї людини це 48,87 кв. м, для двох вже 62,52 кв. м.

Саме в межах установлених соціальних нормативів визначають витрати на житлово-комунальні послуги, які беруть участь у розрахунку допомоги.

Як обчислити розмір житлової субсидії та скільки потрібно заробляти

Фіксованої межі доходу для отримання субсидії для всіх сімей немає. Право на допомогу визначають з урахуванням доходів конкретного домогосподарства та його витрат на комунальні послуги.

Тому дві сім’ї з однаковою зарплатою отримають різний результат, якщо відрізняються складом домогосподарства або витратами на житло.

Для пенсіонерів діють ті самі загальні правила. Пенсія входить до сукупного доходу, після чого ПФУ проводить розрахунок за встановленою формулою. Саме тому, якщо потрібно як розрахувати розмір субсидії пенсіонерам, достатньо знати їхній дохід, склад домогосподарства та витрати, які враховуються під час призначення допомоги.

Як самому розрахувати житлову субсидію

Щоб приблизно визначити розмір допомоги самостійно, потрібно:

Визначити середньомісячний дохід домогосподарства за розрахунковий період. Визначити обов’язкову частку платежу за встановленою формулою. Порахувати вартість комунальних послуг у межах соціальних нормативів. Відняти обов’язковий платіж від цієї суми.

Отримана різниця і є орієнтовним розміром субсидії.

Остаточний розрахунок проводить Пенсійний фонд України після перевірки відомостей про доходи, склад домогосподарства та інші дані, необхідні для призначення допомоги.

Як розрахувати субсидію 2026-2027: приклад розрахунку

Для прикладу візьмемо сім’ю з чотирьох осіб: чоловіка, дружину та двох дітей. Чоловік отримує 15 тис. грн на місяць, дружина 8 тис. грн. Доходу у дітей немає.

Визначаємо сукупний дохід сім’ї. Для призначення субсидії ПФУ враховує доходи домогосподарства за відповідний шестимісячний період.

У нашому прикладі щомісячний дохід сім’ї становить:

15 000 + 8 000 = 23 000 грн.

Якщо ці доходи були однаковими протягом усіх шести місяців, сукупний дохід за цей період становитиме:

23 000 × 6 = 138 000 грн.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї — 23 000 грн.

Визначаємо дохід на одну особу. У сім’ї чотири людини, тому:

23 000 ÷ 4 = 5 750 грн.

Отже, середньомісячний дохід у розрахунку на одну особу становить 5 750 грн.

Розраховуємо обов’язковий відсоток платежу. Для цього використовується формула відповідно до постанови №1156:

Ро = Кд / Кг × Рг

де:

Ро — частка плати за комунальні послуги для домогосподарства;

Кд — коефіцієнт доходу домогосподарства. Це співвідношення середньомісячного доходу на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу;

Кг — базовий коефіцієнт доходу. Він дорівнює 2;

Рг — базова норма плати за послуги, тобто 15%.

Для 2026 року прожитковий мінімум на одну особу становить 3 209 грн.

Тепер підставляємо дані нашої сім’ї.

Спочатку визначаємо Кд:

5 750 ÷ 3 209 = 1,79.

Далі підставляємо отримане значення у формулу:

Ро = 1,79 ÷ 2 × 15 = 13,43%.

Отже, для цієї сім’ї обов’язкова частка плати за комунальні послуги становить 13,43% від її середньомісячного доходу.

Визначаємо обов’язковий платіж. Тепер 23 000 грн множимо на отримані 13,43%:

23 000 × 13,43% = 3 088,90 грн.

Це сума, яку сім’я повинна сплачувати за комунальні послуги самостійно.

А вже після цього ПФУ порівнює її з вартістю комунальних послуг у межах соціальних нормативів. Різниця між цими сумами і становитиме розмір житлової субсидії.

Тобто, якщо вартість послуг у межах установлених нормативів для цієї сім’ї становить, наприклад, 4 000 грн, розрахунок буде таким:

4 000 − 3 088,90 = 911,10 грн.

У такому прикладі сім’я отримала б 911,10 грн субсидії на місяць.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.