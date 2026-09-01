Російська Федерація завжди прораховує свої терористичні удари саме так, щоб максимально руйнувати життя. Їй це вдається у випадках, коли в України недостатньо систем і засобів протиповітряної оборони.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи нічну балістичну атаку на Україну.

Зеленський про нічну атаку України

– Росія завжди прораховує свої удари саме так, щоб максимально руйнувати життя, і вдається це їй, лише коли засобів ППО недостатньо. Я вдячний усім, хто допомагає Україні отримувати антибалістику в рамках PURL і двосторонніх постачань. Дуже важливо, щоб восени ці надходження збільшувалися, – заявив Зеленський.

За словами президента, кількість жертв російського терору напряму залежить від кожного нового пакета допомоги. Він подякував кожному, хто допомагає Україні бути стійкішою.

Зараз дивляться

Як зазначив Зеленський, у багатьох містах і громадах із ночі триває ліквідація наслідків російської атаки: майже 350 рятувальників залучено лише в Києві та області. Він уточнив, що РФ застосувала значну кількість реактивних дронів і балістики.

На жаль, є руйнування житлової та цивільної інфраструктури. У Борисполі пошкоджено звичайну пʼятиповерхівку, близько 50 людей евакуйовано. Необхідні служби працюють на місці. Були також удари по підприємствах. Загалом у місті четверо загиблих і 13 постраждалих.

З вечора тривали удари по Одесі та регіону. Там тисячі родин залишились без електропостачання та тривають роботи, щоб оперативно повернути його людям.

Крім цього, російські війська пошкодили пункт пропуску на кордоні з Румунією та експортну інфраструктуру.

Водночас у Києві ударом по залізничному депо вбито семеро людей. Під обстрілами були Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпровська області.

Загалом внаслідок нічної атаки на Україну 12 людей загинули, серед них – громадянин Індії, ще десятки поранених внаслідок атаки.

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