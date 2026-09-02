Только 2% задержанных во время мобилизационных мер попадают на фронт, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Лубинец о мобилизационных мероприятиях в Украине

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) проводят массовую мобилизацию людей, которые физически не способны воевать, из-за чего до фронта доходит только 2% задержанных в ходе мобилизационных мероприятий, сообщил Дмитрий Лубинец в интервью Украинской правде.

Таким образом, по его словам, фронт не получает соответствующего пополнения.

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— Фронт получает пополнение на 2% (задержанных – Ред.). Эффективность должна определяться не количеством людей, которых вы (областные ТЦК) как галочки мобилизовали, а количеством людей, которых вы мобилизовали и которые дошли до линии фронта. В том и проблема, что ТЦК говорит: наша задача набрать 30 тысяч, мы 30 тысяч передали, в каком состоянии они уже в учебном центре нас вообще не интересует. Задача обучающих центров формально подготовить. Сколько из этого, из этого количества уже военных дойдет до фронта, нас вообще не интересует… Эта галочная система привела к тому, что все заинтересованы за свой этап, – сказал Лубинец.

В то же время он подчеркнул, что есть проблема с пополнением подразделений, которые закрывают первую и вторую линию обороны, поскольку “туда поступает меньше” людей.

Обмудсмен отметил, что ситуация с нарушениями прав человека во время мобилизации резко ухудшилась в 2024 году, однако в 2026 году стало намного лучше.

Кроме того, уполномоченный заявляет об опасности общественного взрыва:

– Мы точку невозврата еще не прошли, но мы к ней очень сильно приблизились.

Он отметил, что в 2024 году вместо эффективного выполнения мобилизационных мероприятий “было принято очередное простое решение – давайте поставим план, что нам нужно набирать примерно 30 тыс. граждан Украины в месяц на территории всей Украины, и никого не интересовало, какие это люди”.

— Автоматически начало появляться явление как тотальная коррупция в системе мобилизации, когда берут человека, который по своим физическим способностям должен присоединиться к Силам обороны, но человек говорит: я готов откупиться.

И тут сразу у него в первую очередь принимали финансовый аргумент и отпускали. А план надо было наполнять, и начали брать всех подряд – людей, которые не могут служить в силу своего физического здоровья, людей, которые в принципе не нужны в армии. Люди наркозависимые, люди, страдающие ВИЧ, гепатитами, люди возрастные, – сказал он.

Лубинец добавил, что это привело к тому, что с каждым днем ​​становилось все больше нарушений прав человека.

Уполномоченный отметил, что коррупционные расценки за избегание мобилизации продолжают расти и сейчас составляют $10-20 тыс., также появились незаконные услуги “под ключ” за $50-70 тыс, включающие переправку за пределы Украины.

Лубинец добавил, что коррупционные явления максимально развились в Закарпатской области, а нападения гражданских лиц на работников ТЦК участились в западных областях, которые далеки от линии фронта.

В то же время омбудсмен добавил, что дело пополнения армии направили на саму армию, которая этим заниматься не должна, тогда как согласно законодательству, ею должны заниматься органы местного самоуправления, правопорядка, исполнительная ветвь власти, но многие из них устранились от непопулярных шагов.

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