Лише 2% затриманих під час мобілізаційних заходів потрапляють на фронт, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Лубінець про мобілізаційні заходи в Україні

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) проводять масову мобілізацію людей, які фізично не здатні воювати, через що до фронту доходить лише 2% затриманих в ході мобілізаційних заходів, повідомив Дмитро Лубінець в інтерв’ю Українській правді.

Таким чином, за його словами, фронт не отримує відповідного поповнення.

Зараз дивляться

– Фронт отримує поповнення на 2% (затриманих, – Ред.). Ефективність повинна визначатись не кількістю людей, які яких ви (обласні ТЦК) як галочки мобілізували, а кількістю людей, яких ви мобілізували і які дійшли до лінії фронту. В тому й проблема, що ТЦК каже: наша задача набрати 30 тисяч, ми 30 тисяч передали, в якому стані вони вже в навчальному центрі, нас взагалі не цікавить. Задача навчальних центрів формально підготувати. Скільки з цього, з цієї кількості вже військових дійде до фронту, нас взагалі не цікавить… Оця галочна система призвела до того, що всі зацікавлені за свій етап, – сказав Лубінець.

Водночас він наголосив, що є проблема з поповненням підрозділів, які закривають першу та другу лінію оборони, оскільки “туди надходить найменше”.

Обмудсмен зауважив, що ситуація з порушеннями прав людини під час мобілізації різко погіршилася у 2024 році, проте у 2026 році вона вже набагато краща.

Крім того, уповноважений заявляє про небезпеку суспільного вибуху:

– Ми точку неповернення ще не пройшли, але ми до неї дуже сильно наблизились.

Він зауважив, що у 2024 році замість ефективного виконання мобілізаційних заходів “було ухвалено чергове просте рішення – давайте поставимо план, що нам треба збирати приблизно 30 тис громадян України в місяць на території всієї України, і нікого не цікавило, які це люди”.

– Автоматично почало з’являтись явище, як тотальна корупція в системі мобілізації, коли беруть людину, яка за своїми фізичними здібностями повинна долучитись до Сил оборони, але людина каже: я готова відкупитись.

І тут одразу у неї в першу чергу брали фінансовий аргумент і відпускали. А план же треба було наповнювати, і почали брати всіх підряд – людей, які не можуть служити в силу свого фізичного здоров’я, людей, які в принципі не потрібні в армії. Люди наркозалежні, люди, які хворіють на ВІЛ, на гепатити, люди вікові, – сказав він.

Лубінець додав, що це призвело до того, що з кожним днем ставало все більше порушень прав людини.

Уповноважений зауважив, що корупційні розцінки за уникнення мобілізації продовжують зростати та зараз становлять $10-20 тис, також з’явилися незаконні послуги “під ключ” за $50-70 тис, які включають переправлення за межі України.

Лубінець додав, що корупційні явища максимально розвинулись у Закарпатській області, а напади цивільних осіб на працівників ТЦК почастішали в західних областях, які далекі від лінії фронту.

– Я це в першу чергу пов’язую з проваленою державною політикою, – додав він.

Водночас омбудсмен додав, що справу поповнення армії переклали на армію, яка цим займатись не повинна, тоді як згідно законодавства, нею мають займатись органи місцевого самоврядування, правопорядку, виконавча гілка влади, але багато хто з них усунулись від непопулярних кроків.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.