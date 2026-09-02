Осень в Украине началась с достаточно теплой и приятной погоды. Днем температура местами приближается к летним показателям, хотя ночи уже становятся заметно прохладнее. Есть высокая вероятность, что такая тенденция сохранится и в октябре, правда, погода будет с определенными изменениями.

Факты ICTV узнавали, какой будет погода в октябре 2026 года в Украине, стоит ли ожидать затяжного тепла и когда могут прийти первые ощутимые похолодания.

Какой будет погода на октябрь 2026 года

Обновленные данные системы прогнозов Copernicus показывают, что осень 2026 года в Европе, вероятнее всего, будет теплее климатической нормы. Сигнал относительно высоких температур остается достаточно устойчивым, а вероятность теплых периодов осенью растет из-за усиления Эль-Ниньо.

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Для Украины это означает, что привычный сценарий с резким переходом от летней жары к холодной осени может не сбыться. По прогнозам моделей тепло задержится дольше, но погода в течение осени будет изменчивой.

По обновленным прогнозам, погода на октябрь 2026 года в Украине будет нестабильной. Однако, если сентябрь имеет больше шансов сохранить летний характер, то в октябре будет расти влияние атмосферных фронтов и циклонов.

Температура будет часто меняться, так что после теплых периодов возможны резкие похолодания. Разница в 8-12 градусов за короткое время для октября вполне возможна. Теплый сезонный фон не означает, что холодных вторжений не будет.

На Западе, Севере и в Центре Украины в октябре вероятность дождей будет постепенно расти. Однако сезонные модели не показывают оснований говорить о постоянном дождливом месяце. Осадки выпадут неравномерно, поэтому в отдельных районах будут сильные дожди, тогда как рядом может сохраняться сухая погода.

На Юге Украины важную роль будут играть циклоны, проходящие через Черное море. Они принесут сильные осадки и порывистый ветер. В западных областях и Карпатах из-за прохождения активных фронтов возможны периоды значительных дождей.

В высокогорье Карпат в октябре возможен снег. На остальной территории страны будет постепенно увеличиваться вероятность первых заморозков, особенно ночью.

Что будет влиять на погоду в Украине

Одним из глобальных факторов остается Эль-Ниньо. По обновленным оценкам NOAA, явление продолжает усиливаться, а вероятность его сильной фазы осенью и зимой превышает 90%.

Для Украины Эль-Ниньо не означает теплый или дождливый октябрь. Его влияние на погоду в октябре опосредовано, ведь он изменяет глобальную атмосферную циркуляцию, которая влияет на Атлантику, струйное течение и перемещение циклонов в Европе.

Именно поэтому погоду на октябрь 2026 года в Украине будет формировать сочетание нескольких факторов:

глобальная температурная аномалия;

состояние Атлантики и Средиземного и Черного морей;

положение струйного течения;

области прохождения циклонов.

Прогноз погоды на октябрь 2026 в Украине по регионам

Запад Украины. Октябрь будет теплее нормы, но с частыми изменениями погоды. Дождевых периодов станет больше, особенно при прохождении атлантических и средиземноморских циклонов. В Карпатах возможен снег.

Октябрь будет теплее нормы, но с частыми изменениями погоды. Дождевых периодов станет больше, особенно при прохождении атлантических и средиземноморских циклонов. В Карпатах возможен снег. Север и Киев. Теплые периоды будут чередоваться с похолоданиями. Дожди участятся во второй половине осени. Ночью возможны заморозки.

Теплые периоды будут чередоваться с похолоданиями. Дожди участятся во второй половине осени. Ночью возможны заморозки. Центральные области. Погода остается теплой для октября, но без длительного потепления. После прохождения фронтов возможны резкие изменения температуры, дожди и сильный ветер.

Погода остается теплой для октября, но без длительного потепления. После прохождения фронтов возможны резкие изменения температуры, дожди и сильный ветер. Юг Украины. Здесь самые высокие шансы на длительное тепло. Однако некоторые черноморские циклоны будут приносить сильные дожди, грозы и порывистый ветер.

Здесь самые высокие шансы на длительное тепло. Однако некоторые черноморские циклоны будут приносить сильные дожди, грозы и порывистый ветер. Восток Украины. Теплый фон будет сохраняться, но периоды сухой погоды будут чередоваться с фронтальными похолоданиями. В конце октября будет расти вероятность первых заморозков.

Какой будет ситуация в Восточной Европе

В Восточной Европе осень пройдет на фоне повышенных температур. При этом регион входит в сезон после продолжительного дефицита осадков на части территорий.

Поэтому для Украины и соседних стран важным остается не только вопрос температуры, но и количество осадков. Длительный сухой период может внезапно смениться сильными дождями при прохождении циклона. Такая погода создает риск для сельского хозяйства, водных ресурсов и отдельных населенных пунктов.

Итак, прогноз погоды на октябрь 2026 в Украине пока указывает на фон, что будет теплее нормы, но не на стабильное тепло. Скорее всего, месяц будет изменчивым, теплые периоды будут чередоваться с похолоданиями, а количество дождевых эпизодов будет постепенно увеличиваться. Точные температуры по дням и конкретные даты похолодания можно определить ближе к октябрю.

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