Центр противодействия дезинформации опроверг очередное заявление РФ о якобы захвате населенного пункта Писаревка Сумской области.

ЦПД опроверг фейк о захвате россиянами населенного пункта Писаревка

Как сообщает Центр противодействия дезинформации, Россия распространяет очередное заявление о якобы захвате населенного пункта Писаревка Сумской области.

В группировке войск Курск опровергли эту информацию и отметили, что населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.

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Также сообщается, что бои на этом направлении продолжаются.

— Военные обращают внимание, что россияне уже не впервые “освобождают Писаревку” — 23 июля этого года российские пропагандисты уже рапортовали о “контроле над большей частью села”, приписав себе несуществующие достижения, — говорится в сообщении.

В ЦПД обращают внимание на важности смотреть именно официальные сводки Генерального штаба ВСУ и доверять проверенным источникам информации.

Напомним, вчера, 25 августа, российское Минобороны распространило заявление о якобы захвате населенного пункта Новоконстантиновка (бывшее название — Перше Травня) на севере Сумской области.

В группировке войск Курск опровергли информацию Минобороны РФ. Бои в районе Новоконстантиновки продолжаются.

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