Писаревка на Сумщине находится под контролем ВСУ: военные опровергли очередной фейк РФ
- Россия распространила очередной фейк о якобе захвате населенного пункта Писаревка Сумской области.
- В ЦПД опровергли эту информацию, отметив, что населенный пункт находится под контролем Украины.
- Также там напомнили, что это уже не первый случай, когда оккупанты "освобождают Писаревку".
Центр противодействия дезинформации опроверг очередное заявление РФ о якобы захвате населенного пункта Писаревка Сумской области.
ЦПД опроверг фейк о захвате россиянами населенного пункта Писаревка
Как сообщает Центр противодействия дезинформации, Россия распространяет очередное заявление о якобы захвате населенного пункта Писаревка Сумской области.
В группировке войск Курск опровергли эту информацию и отметили, что населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.
Также сообщается, что бои на этом направлении продолжаются.
— Военные обращают внимание, что россияне уже не впервые “освобождают Писаревку” — 23 июля этого года российские пропагандисты уже рапортовали о “контроле над большей частью села”, приписав себе несуществующие достижения, — говорится в сообщении.
В ЦПД обращают внимание на важности смотреть именно официальные сводки Генерального штаба ВСУ и доверять проверенным источникам информации.
Напомним, вчера, 25 августа, российское Минобороны распространило заявление о якобы захвате населенного пункта Новоконстантиновка (бывшее название — Перше Травня) на севере Сумской области.
В группировке войск Курск опровергли информацию Минобороны РФ. Бои в районе Новоконстантиновки продолжаются.