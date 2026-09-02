Російські пропагандисти та кремлівський диктатор Володимир Путін знову заявили про нібито захоплення Козачої Лопані на Харківщині. Військові наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності — населений пункт залишається під контролем Сил оборони України.

Про це повідомляє 14 армійський корпус.

Ситуація в Козачій Лопані

Військові повідомили, що населений пункт на Харківщині перебуває під контролем Сил оборони. Водночас ситуація в районі селища залишається напруженою — там тривають активні бойові дії.

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За даними 14 армійського корпусу, українські військові утримують визначені рубежі, ведуть оборону та завдають російським окупантам вогневого ураження.

У корпусі також повідомили про втрати російської армії в районі Козачої Лопані від початку активних бойових дій. За наведеними даними, йдеться про 178 загиблих та 210 поранених військовослужбовців РФ.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов у коментарі Суспільному також заявив, що Козача Лопань не окупована ворогом.

За його словами, у селищі тривають активні бойові дії. Водночас Синєгубов зазначив, що більше деталей щодо ситуації на цьому напрямку наразі повідомити не може, оскільки військова операція триває.

У ЦПД пояснили російські заяви

У Центрі протидії дезінформації заявили, що повідомлення російської пропаганди про ситуацію на фронті спрямовані, зокрема, на створення уявлення про нібито стабільне просування російської армії.

У ЦПД звернули увагу, що Володимир Путін під час пресконференції в Бішкеку також говорив про ситуацію на фронті та заявляв про нібито захоплення окремих населених пунктів.

Зокрема, російський диктатор заявив про нібито захоплення Святогірська на Донеччині. У ЦПД наголосили, що ця інформація також не відповідає дійсності.

Селище Козача Лопань на карті

Козача Лопань — селище у Дергачівській міській громаді Харківського району Харківської області. Є прикордонним форпостом Харківщини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 652-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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