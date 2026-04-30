Все страны мира должны ввести единый стандарт санкций против лиц, причастных к незаконному похищению украинских детей.

Об этом заявила заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк в обращении к участникам Civil Society and Expert Day в Киеве – ключевому подготовительному событию накануне заседания Международной коалиции за возвращение украинских детей в Брюсселе 11 мая.

Кондратюк о санкциях против похитителей украинских детей

По словам Кондратюк, санкции против похитителей украинских детей необходимо унифицировать во всех странах.

Вицеспикер Верховной Рады отметила, что совместная работа вместе с общественными организациями в рамках инициативы Bring Kids Back UA находится на этапе унификации санкционных списков за преступления против украинских детей.

– Анализ семи основных юрисдикций в отношении “детских” санкций, совершенных правозащитниками, свидетельствует, что только по 5% физических и юридических лиц присутствуют во всех списках. 42% подсанкционных лиц из украинского списка отсутствуют в иностранных, – утверждает она.

Кондратюк обратила внимание на исследование Йельской гуманитарной лаборатории, которая впервые прямо доказала участие крупных российских государственных корпораций в системе депортации и индоктринации украинских детей. Среди таких – Газпром и Роснефть.

По ее словам, в исследовании говорится о 44 дочерних организациях, связанных с этой деятельностью. Около 80% из них пока не находятся под санкциями США или Европы, утверждает вице-спикер Рады.

Она отметила, что исследования правозащитников фиксируют системное участие Российской православной церкви в преступной политике Москвы по отношению к украинским детям.

По ее мнению, санкции должны переходить от массивов имен к четкой иерархии ответственности политического руководства, административных координаторов, государственных корпораций и исполнителей, а также расширять на членов семей и связанные сети.

В то же время вицеспикер Рады подчеркнула, что самая главная общая задача – найти механизм быстрой и автоматической унификации национальных санкционных списков во всем мире.

Она напомнила, что Министерство юстиции Украины уже верифицировало по меньшей мере 20 570 случаев депортации и принудительного перемещения украинских детей, однако это количество не является окончательным, поскольку каждый день поступают новые данные.

