Верховная Рада Украины одобрила в целом законопроект №12117 об улучшении работы индустриальных парков (ИП).

Об этом сообщил инициатор законопроекта, заместитель главыя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Законопроект №12117 об индустриальных парках: что известно

— По результатам постоянного мониторинга развития индустриальных парков мы собрали проблемы, решение которых теперь одобрено Верховной Радой. По сути, это технические вопросы, которые возникли при практическом применении законодательства, принятого Радой в 2022 году. Но решение каждого из них будет способствовать более быстрому развитию этой сферы и появлению новых производств, — пояснил Дмитрий Кисилевский.

По состоянию на конец 2025 года в индустриальных парках Украины было построено или строилось 37 заводов. В течение 2026 года производственные предприятия в парках продолжают открываться.

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В законопроекте №12117 урегулированы следующие вопросы:

Более четко разграничены функции всех субъектов ИП.

Инициатору создания ИП дают возможность также выступать в качестве управляющей компании без создания отдельного юридического лица.

Введено понятие эко-индустриальный парк, Кабинету Министров предоставлены полномочия устанавливать критерии для эко-индустриальных парков.

Введен новый вид целевого назначения земельных участков — земли индустриальных парков.

Урегулирована процедура увеличения и уменьшения площади индустриального парка.

Урегулирован вопрос о переходе прав собственности на земельный участок в пределах индустриального парка от инициатора парка к другому лицу.

Расширены возможности создания ИП: теперь можно считать земельные участки смежными, если между ними есть полезащитные лесные полосы.

Усовершенствованы процедурные вопросы, связанные с включением и исключением индустриальных парков из Реестра.

Усовершенствована конкурсная процедура выбора управляющей компании.

Введена возможность для управляющих компаний, основным видом деятельности которых является сдача в аренду недвижимого имущества, получать государственную поддержку, предоставляемую субъектам малого и среднего предпринимательства (кредиты в рамках программы 5-7-9).

Сняты временные ограничения на приобретение мощности для малых систем распределения электроэнергии в индустриальных парках.

Усовершенствованы положения о государственном стимулировании ИП, в том числе путем передачи международной технической помощи от органов местного самоуправления ИП.

Законопроект № 12117 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования функционирования индустриальных парков был принят в первом чтении (за основу) Верховной Радой 11 февраля 2025 года.

Индустриальные парки — это часть политики развития украинских производителей Сделано в Украине. Ее цель — создать условия для развития внутреннего производства, привлечения инвестиций и увеличения несырьевого экспорта.

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