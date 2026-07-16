Новый тренд на рынке недвижимости: почему инвесторы выбирают парковочные места
- Парковочные места все чаще рассматривают как отдельный инвестиционный актив.
- Спрос на такие инвестиции растёт из-за нехватки парковочных мест.
Инвестиции в недвижимость уже давно не ограничиваются квартирами или коммерческими помещениями. В последние годы все больше внимания привлекают парковочные места.
То, что раньше считалось лишь дополнением к объекту недвижимости, сегодня рассматривают как отдельный инвестиционный актив. Особенно если речь идет о местах со стабильным трафиком, спросом и ограниченным предложением.
Почему парковочные места становятся отдельным инвестиционным активом
Спрос на парковку растет вместе с количеством автомобилей, а возможности для создания новых мест остаются ограниченными. Именно поэтому парковочные места все чаще рассматривают не как вспомогательную инфраструктуру, а как отдельный актив со своей собственной экономикой.
Мировая практика подтверждает этот тренд:
- в городах с дефицитом пространства отдельные парковочные места могут стоить более $1 млн;
- в странах Западной Европы доходность таких активов составляет в среднем 6–11% годовых;
- создаются специализированные фонды, которые инвестируют именно в парковочную инфраструктуру, сочетая доход от аренды и рост стоимости активов.
Для частных инвесторов важно и то, что порог входа в этот сегмент часто ниже, чем в случае с другими типами недвижимости.
Почему растет спрос на инвестиции в парковочные места в Украине
Инвестиционная привлекательность парковочного места напрямую зависит от местоположения. Лучшие результаты обычно показывают крупные города и круглогодичные туристические центры, где спрос стабилен в течение года.
Одним из таких регионов сегодня являются Карпаты, куда значительная часть туристов добирается на собственном транспорте, а количество организованных парковочных мест остается ограниченным.
Доходность такого актива в GORO дополнительно определяют несколько факторов:
- дефицит парковочных мест рядом с гостиничной инфраструктурой и внутри нее;
- рост туристического потока в развивающейся локации;
- отсутствие необходимости в реновации объекта, а значит, меньшие операционные расходы;
- инфраструктура, интегрированная в финансовую модель комплекса.
В целом это создает предпосылки для долгосрочного спроса на парковочную инфраструктуру на курорте.
В то же время сам факт владения парковочным местом нигде не является гарантией получения прибыли от инвестиций. Ведь результат всегда зависит от местоположения, трафика и качества управления объектом.
Какие возможности предлагает GORO Mountain Resort
Одним из примеров такого подхода являются подземные паркинги гостиничного комплекса ONDE, входящего в состав всесезонного курорта GORO Mountain Resort во Львовских Карпатах. Проект развивается как часть холдинга OKKO Group и ориентирован на долгосрочное формирование туристического потока.
С февраля 2026 года парковочные места в паркингах ONDE Active и ONDE Business доступны для открытой продажи по цене от $33 тыс.
Такая инвестиционная модель предусматривает:
- порог входа от $33 тыс.;
- ожидаемую первоначальную капитализацию +36% до ввода отелей в эксплуатацию;
- прогнозируемую операционную доходность от 12% годовых;
- потенциальный рост стоимости актива в долгосрочной перспективе.
Важно: парковочное место оформляется как полноценный объект недвижимости в собственность, который можно продать, подарить или передать по наследству.
Итак, парковочные места постепенно переходят из категории вспомогательной инфраструктуры в категорию отдельных инвестиционных активов.
Сочетание относительно невысокого порога входа, потенциального арендного дохода и профессионального управления делает этот формат интересным для инвесторов, которые ищут альтернативу традиционным способам сохранения капитала.
А парковочные места в составе крупных курортных проектов могут стать одним из вариантов диверсификации инвестиционного портфеля благодаря сочетанию ограниченного предложения, стабильного спроса и долгосрочного потенциала развития локации.