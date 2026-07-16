Инвестиции в недвижимость уже давно не ограничиваются квартирами или коммерческими помещениями. В последние годы все больше внимания привлекают парковочные места.

То, что раньше считалось лишь дополнением к объекту недвижимости, сегодня рассматривают как отдельный инвестиционный актив. Особенно если речь идет о местах со стабильным трафиком, спросом и ограниченным предложением.

Почему парковочные места становятся отдельным инвестиционным активом

Спрос на парковку растет вместе с количеством автомобилей, а возможности для создания новых мест остаются ограниченными. Именно поэтому парковочные места все чаще рассматривают не как вспомогательную инфраструктуру, а как отдельный актив со своей собственной экономикой.

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Мировая практика подтверждает этот тренд:

в городах с дефицитом пространства отдельные парковочные места могут стоить более $1 млн;

в странах Западной Европы доходность таких активов составляет в среднем 6–11% годовых;

создаются специализированные фонды, которые инвестируют именно в парковочную инфраструктуру, сочетая доход от аренды и рост стоимости активов.

Для частных инвесторов важно и то, что порог входа в этот сегмент часто ниже, чем в случае с другими типами недвижимости.

Почему растет спрос на инвестиции в парковочные места в Украине

Инвестиционная привлекательность парковочного места напрямую зависит от местоположения. Лучшие результаты обычно показывают крупные города и круглогодичные туристические центры, где спрос стабилен в течение года.

Одним из таких регионов сегодня являются Карпаты, куда значительная часть туристов добирается на собственном транспорте, а количество организованных парковочных мест остается ограниченным.

Доходность такого актива в GORO дополнительно определяют несколько факторов:

дефицит парковочных мест рядом с гостиничной инфраструктурой и внутри нее;

рост туристического потока в развивающейся локации;

отсутствие необходимости в реновации объекта, а значит, меньшие операционные расходы;

инфраструктура, интегрированная в финансовую модель комплекса.

В целом это создает предпосылки для долгосрочного спроса на парковочную инфраструктуру на курорте.

В то же время сам факт владения парковочным местом нигде не является гарантией получения прибыли от инвестиций. Ведь результат всегда зависит от местоположения, трафика и качества управления объектом.

Какие возможности предлагает GORO Mountain Resort

Одним из примеров такого подхода являются подземные паркинги гостиничного комплекса ONDE, входящего в состав всесезонного курорта GORO Mountain Resort во Львовских Карпатах. Проект развивается как часть холдинга OKKO Group и ориентирован на долгосрочное формирование туристического потока.

С февраля 2026 года парковочные места в паркингах ONDE Active и ONDE Business доступны для открытой продажи по цене от $33 тыс.

Такая инвестиционная модель предусматривает:

порог входа от $33 тыс.;

ожидаемую первоначальную капитализацию +36% до ввода отелей в эксплуатацию;

прогнозируемую операционную доходность от 12% годовых;

потенциальный рост стоимости актива в долгосрочной перспективе.

Важно: парковочное место оформляется как полноценный объект недвижимости в собственность, который можно продать, подарить или передать по наследству.

Итак, парковочные места постепенно переходят из категории вспомогательной инфраструктуры в категорию отдельных инвестиционных активов.

Сочетание относительно невысокого порога входа, потенциального арендного дохода и профессионального управления делает этот формат интересным для инвесторов, которые ищут альтернативу традиционным способам сохранения капитала.

А парковочные места в составе крупных курортных проектов могут стать одним из вариантов диверсификации инвестиционного портфеля благодаря сочетанию ограниченного предложения, стабильного спроса и долгосрочного потенциала развития локации.

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