За незаконну зйомку об’єктів залізничної інфраструктури в Україні може загрожувати кримінальна відповідальність – до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Кримінальна відповідальність за зйомку об’єктів Укрзалізниці

В УЗ нагадали, що не кожна фотографія чи відео із залізниці є звичайним контентом для соцмереж.

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В умовах війни навіть окремі деталі, які потрапляють у кадр, можуть розкрити інформацію, що становить інтерес для ворога, та створити загрозу безпеці залізничної інфраструктури.

У компанії послалися на закон України Про критичну інфраструктуру та постанову Кабінету міністрів України №1109. Відповідно до цих документів залізницю законодавством віднесено до підсектору залізничного транспорту сектору транспорту і пошти критичної інфраструктури.

– Депо, станції, об’єкти енергетики, сигналізації та зв’язку, рухомий склад та інші об’єкти можуть містити чутливу інформацію про їхнє розташування, стан, технічні характеристики та особливості роботи. За фото чи відео можна визначити характер і масштаби пошкоджень, розміщення техніки та рухомого складу. В умовах війни такі дані можуть бути використані ворогом, – йдеться у повідомленні.

В УЗ закликали українців не заходити самостійно на територію депо, підстанцій, місць російських ударів чи інших об’єктів залізничної інфраструктури для створення фото або відео.

– У разі виявлення таких випадків Укрзалізниця невідкладно вживає заходів для їх припинення. За потреби на місце викликаються правоохоронці, а інформація про порушників передається до відповідних органів для надання правової оцінки їхнім діям та притягнення винних осіб до відповідальності, – наголошує перевізник.

У компанії нагадали, якщо під час зйомки в кадр потрапить інформація про переміщення військових, техніки чи озброєння залізницею, це може тягнути за собою кримінальну відповідальність – до 8 років позбавлення волі.

Усю фото- та відеозйомку на об’єктах Укрзалізниці необхідно попередньо погоджувати.

Нагадаємо, 2 вересня російський безпілотник влучив поблизу пасажирського потяга №53/54 Одеса – Дніпро на одній зі станцій Придніпровської залізниці. Внаслідок атаки пасажири та співробітники УЗ не постраждали.

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