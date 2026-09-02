В Украине обновят систему оповещения об угрозах из-за изменения тактики врага. Для обозначения конкретного уровня опасности введут два уровня – желтый и красный.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил по итогам разговора с премьер-министром Сергеем Корецким в среду, 2 сентября.

В Украине изменят систему оповещения об угрозах

По словам президента, в Украине обновят системы оповещения о существующей угрозе.

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— Люди должны понимать абсолютно четко, на что именно и как именно нужно реагировать. Будут введены два уровня обозначения конкретной угрозы – желтый и красный уровни, – отметил Зеленский.

Генштаб, Воздушные Силы ВСУ, правительство, Министерство обороны, МВД и ГСЧС еженедельно будут определять показатели угрозы, которые будут объявляться как желтый или красный уровень тревоги.

— Базово для желтого уровня – налет дронов, для красного уровня – ракетная опасность, включая угрозу баллистических атак, а также массированные атаки, – уточнил Зеленский.

В соответствии с желтым или красным уровнем опасности изменят и звуковые сигналы оповещения о воздушной тревоге.

— Сейчас уже отменен запуск второй раз сирены воздушной тревоги для обозначения момента отбоя тревоги – в настоящее время сирена запускается только в момент объявления о начале воздушной тревоги. Готовится введение более четких и дифференцированных по уровню угрозы звуковых сигналов оповещения о воздушной тревоге, – добавил Зеленский.

Президент отметил, что главная цель таких изменений заключается в том, чтобы дать людям и бизнесу в Украине больше предсказуемости и понимания того, как действовать в каждой конкретной ситуации.

— Поручил также проработать более четкую географическую дифференциацию тревог, чтобы объявление тревоги и реагирование было именно в той части местности, где объективно существует угроза, – подчеркнул президент.

Работа общественного транспорта и комендантский час

Зеленский добавил, что Киевская городская власть в рамках обновления систем оповещения пересмотрит алгоритмы работы общественного транспорта во время воздушных тревог.

— В частности, во время желтого уровня будет работать Сирецко-Печерская линия метро – полностью. Городу Киеву определено существенно расширить количество единиц наземного общественного транспорта, чтобы компенсировать остановки во время тревог на Святошинско-Броварской ветке метрополитена и дублировать наземным транспортом соответствующий маршрут метро между станциями Лесная и Днепр, – сообщил глава государства.

Кроме того, в Киеве сократят время комендантского часа. Властям других городов предложат пересмотреть его границы с учетом реальных потребностей безопасности людей и работы бизнеса.

Напомним, премьер-министр Сергей Корецкий во время встречи с Владимиром Зеленским 29 августа рассказал об адаптации работы государства к новой тактике российских атак.

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