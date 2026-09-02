В Україні оновлять систему оповіщення про загрози через зміну тактики ворога. Для позначення конкретного рівня небезпеки запровадять два рівні – жовтий та червоний.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив за підсумками розмови з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким у середу, 2 вересня.

В Україні змінять систему оповіщення про загрози

За словами президента, в Україні оновлять системи оповіщення про наявну загрозу.

Зараз дивляться

– Люди мають розуміти абсолютно чітко, на що саме і як саме треба реагувати. Буде запроваджено два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний рівні, – зазначив Зеленський.

Генштаб, Повітряні Сили ЗСУ, уряд, Міністерство оборони, МВС та ДСНС щотижня визначатимуть показники загрози, які оголошуватимуть як жовтий або червоний рівень тривоги.

– Базово для жовтого рівня – наліт дронів, для червоного рівня – ракетна небезпека, включно із загрозою балістичних атак, а також масовані атаки, – уточнив Зеленський.

Відповідно до жовтого або червоного рівня небезпеки змінять і звукові сигнали оповіщення про повітряну тривогу.

– Зараз уже скасовано запуск вдруге сирени повітряної тривоги на позначення моменту відбою тривоги – наразі сирена запускається тільки на момент оголошення про початок повітряної тривоги. Готується запровадження більш чітких і диференційованих за рівнем загрози звукових сигналів оповіщення про повітряну тривогу, – додав Зеленський.

Президент зазначив, що головна мета таких змін полягає в тому, щоб дати людям і бізнесу в Україні більше передбачуваності та розуміння того, як діяти в кожній конкретній ситуації.

– Доручив також опрацювати більш чітку географічну диференціацію тривог, щоб оголошення тривоги та реагування було саме в тій частині місцевості, де об’єктивно є загроза, – наголосив президент.

Робота громадського транспорту та комендантська година

Зеленський додав, що Київська міська влада в межах оновлення систем оповіщення перегляне алгоритми роботи громадського транспорту під час повітряних тривог.

– Зокрема, під час жовтого рівня працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро – повністю. Місту Києву визначено суттєво розширити кількість одиниць наземного громадського транспорту, щоб компенсувати зупинки в час тривог на Святошинсько-Броварській гілці метрополітену й дублювати наземним транспортом відповідний маршрут метро між станціями Лісова та Дніпро, – повідомив глава держави.

Крім того, у Києві скоротять час комендантської години. Владі інших міст запропонують переглянути її межі з урахуванням реальних потреб безпеки людей і роботи бізнесу.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Сергій Корецький під час зустрічі з Володимиром Зеленським 29 серпня розповів про адаптацію роботи держави до нової тактики російських атак.

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