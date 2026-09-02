2 сентября российские Шахеды прямо во время занятий атаковали один из университетов в Киеве, сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский об атаке Шахедов на университет в Киеве

Как сообщил глава нашего государства в Telegram, сегодня российские Шахеды ударили по одному из университетов в Киеве – прямо во время занятий. К счастью, все 160 студентов были в укрытии.

— К сожалению, мало реагирования мира и влиятельных лидеров на эту очередную российскую эскалацию ударов. Когда в Европе российско-иранские Шахеды устраивают такой круглосуточный террор, это не может оставаться проблемой только одной нашей страны. Каждый такой удар по украинцам, каждое применение Шахедов и других средств поражения по нашим городам и селам – это фактически отработка Россией тактики, которую они готовят и для других стран, и для других народов, — сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, что сейчас нужно действовать, поскольку зло нужно останавливать тогда, когда оно проявило себя. Нужны абсолютно четкие и решительные шаги, в частности давление на Россию и помощь Украине.

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– Каждый из партнеров знает, что необходимо: ПВО для Украины, санкции против России и значительная активизация оборонных производств. Благодарю тех, кто реально помогает! – добавил Зеленский.

Он напомнил, что ночью россияне били и по Одессе, в результате чего был поврежден обычный жилой дом и городская инфраструктура, а пять человек получили ранения, среди них — ребенок.

В Херсоне россияне ударили по зданию спасателей и полиции. Из-за попадания на Харьковщине без света остались тысячи человек, есть раненые.

Во многих регионах воздушные тревоги продолжаются из-за угрозы реактивных дронов и авиационных бомб.

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