В Киеве 3 сентября впервые за почти 800 лет снова зазвучал колокол Десятинной церкви.

Об этом сообщают СМИ.

Колокол Десятинной церкви снова зазвучал в Киеве: что известно

По данным СМИ, оригинальный колокол был утрачен после разрушения Десятинной церкви во время монгольского нашествия на Киев в 1240 году.

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Его фрагмент археологи обнаружили во время раскопок в 1937 году. Сохранилось около 60% поверхности колокола, однако отсутствовали язычок и элементы крепления.

На основе находки специалисты создали максимально точную копию. Воспроизвести пытались не только форму древнего колокола, но и его звучание.

Над проектом работали специалисты из Украины, Нидерландов, Германии и Португалии. Сам колокол отлили на Королевской колокольно-литейной Royal Eijsbouts в Нидерландах.

Увидеть воссозданный колокол в Киеве можно до 30 сентября возле Национального музея истории Украины.

Источник : УНИАН

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