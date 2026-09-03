Спустя почти восемь веков: в Киеве снова зазвонил колокол Десятинной церкви
В Киеве 3 сентября впервые за почти 800 лет снова зазвучал колокол Десятинной церкви.
Об этом сообщают СМИ.
Колокол Десятинной церкви снова зазвучал в Киеве: что известно
По данным СМИ, оригинальный колокол был утрачен после разрушения Десятинной церкви во время монгольского нашествия на Киев в 1240 году.
Его фрагмент археологи обнаружили во время раскопок в 1937 году. Сохранилось около 60% поверхности колокола, однако отсутствовали язычок и элементы крепления.
На основе находки специалисты создали максимально точную копию. Воспроизвести пытались не только форму древнего колокола, но и его звучание.
Над проектом работали специалисты из Украины, Нидерландов, Германии и Португалии. Сам колокол отлили на Королевской колокольно-литейной Royal Eijsbouts в Нидерландах.
Увидеть воссозданный колокол в Киеве можно до 30 сентября возле Национального музея истории Украины.