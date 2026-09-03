Через майже вісім століть: у Києві знову задзвонив дзвін Десятинної церкви
У Києві 3 вересня вперше за майже 800 років знову пролунав дзвін Десятинної церкви.
Про це повідомляють ЗМІ.
Дзвін Десятинної церкви знову зазвучав у Києві: що відомо
За даними ЗМІ, оригінальний дзвін був втрачений після руйнування Десятинної церкви під час монгольської навали на Київ у 1240 році.
Його фрагмент археологи виявили під час розкопок у 1937 році. Збереглося близько 60% поверхні дзвона, однак були відсутні язик та елементи кріплення.
На основі знахідки фахівці створили максимально точну копію. Відтворити намагалися не лише форму стародавнього дзвона, а й його звучання.
Над проєктом працювали спеціалісти з України, Нідерландів, Німеччини та Португалії. Сам дзвін відлили на Королівській дзвоноливарні Royal Eijsbouts у Нідерландах.
Побачити відтворений дзвін у Києві можна до 30 вересня біля Національного музею історії України.