У Києві 3 вересня вперше за майже 800 років знову пролунав дзвін Десятинної церкви.

Про це повідомляють ЗМІ.

Дзвін Десятинної церкви знову зазвучав у Києві: що відомо

За даними ЗМІ, оригінальний дзвін був втрачений після руйнування Десятинної церкви під час монгольської навали на Київ у 1240 році.

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Його фрагмент археологи виявили під час розкопок у 1937 році. Збереглося близько 60% поверхні дзвона, однак були відсутні язик та елементи кріплення.

На основі знахідки фахівці створили максимально точну копію. Відтворити намагалися не лише форму стародавнього дзвона, а й його звучання.

Над проєктом працювали спеціалісти з України, Нідерландів, Німеччини та Португалії. Сам дзвін відлили на Королівській дзвоноливарні Royal Eijsbouts у Нідерландах.

Побачити відтворений дзвін у Києві можна до 30 вересня біля Національного музею історії України.

Джерело : УНІАН

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