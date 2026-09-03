Подделал справку через ChatGPT для отсрочки: в Ровенской области оштрафовали мужчину
- Житель Ровенской области подделал справку МСЭК об инвалидности жены с помощью ChatGPT и графического редактора, чтобы получить отсрочку от мобилизации.
- Сарненский районный суд учел раскаяние обвиняемого и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 17 тыс. грн.
Житель Ровенской области получил приговор Сарненского районного суда за подделку и использование заведомо подложного документа. Мужчина пытался оформить отсрочку от мобилизации с помощью фальшивой справки МСЭК, созданной с помощью искусственного интеллекта.
Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.
В Ровенской области мужчина подделал справку ради отсрочки
По информации ЕГРСР, обвиняемый сгенерировал документ с помощью ШИ-сервиса ChatGPT и графического редактора.
В фальшивой справке отмечалось, что его жене якобы бессрочно установлена вторая группа инвалидности.
Распечатав ее дома, мужчина 17 февраля подал заявление на отсрочку в ЦНАП Сарненского городского совета, добавив копию поддельного документа.
Как отмечается, гражданин полностью признал вину. Суд учел искреннее раскаяние, содействие расследованию и отсутствие предварительных судимостей, назначив ему наказание в виде штрафа в размере 17 тыс. грн.