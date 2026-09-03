Житель Ровенской области получил приговор Сарненского районного суда за подделку и использование заведомо подложного документа. Мужчина пытался оформить отсрочку от мобилизации с помощью фальшивой справки МСЭК, созданной с помощью искусственного интеллекта.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

В Ровенской области мужчина подделал справку ради отсрочки

По информации ЕГРСР, обвиняемый сгенерировал документ с помощью ШИ-сервиса ChatGPT и графического редактора.

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В фальшивой справке отмечалось, что его жене якобы бессрочно установлена ​​вторая группа инвалидности.

Распечатав ее дома, мужчина 17 февраля подал заявление на отсрочку в ЦНАП Сарненского городского совета, добавив копию поддельного документа.

Как отмечается, гражданин полностью признал вину. Суд учел искреннее раскаяние, содействие расследованию и отсутствие предварительных судимостей, назначив ему наказание в виде штрафа в размере 17 тыс. грн.

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