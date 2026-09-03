Житель Рівненщини отримав вирок Сарненського районного суду за підроблення та використання завідомо підробленого документа. Чоловік намагався оформити відстрочку від мобілізації за допомогою фальшивої довідки МСЕК, створеної за допомогою штучного інтелекту.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

На Рівненщині чоловік підробив довідку заради відстрочки

За інформацією ЄДРСР, обвинувачений згенерував документ за допомогою ШІ-сервісу ChatGPT та графічного редактора.

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У фальшивій довідці зазначалося, що його дружині нібито безстроково встановлено другу групу інвалідності.

Роздрукувавши її вдома, чоловік 17 лютого подав заяву на відстрочку до ЦНАПу Сарненської міської ради, додавши копію підробленого документа.

Як зазначається, громадянин повністю визнав провину. Суд урахував щире каяття, сприяння розслідуванню та відсутність попередніх судимостей, призначивши йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тис. грн.

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