В четырех частных лицеях Киевской области, где учились около 50 детей, официально работали более 165 педагогов. Среди них 150 были мужчинами призывного возраста, которых могли фиктивно оформлять учителями для получения отсрочки от мобилизации, сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Отсрочка от мобилизации за $10 тыс.: как работала схема

По данным правоохранителей, фактически эти мужчины не работали учителями, не проводили уроков и даже не появлялись в лицеях.

После оформления мужчина получал справку о трудоустройстве в учебном заведении, с которой обращался в ТЦК и СП для оформления отсрочки от мобилизации.

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За участие в схеме нужно было заплатить $10 тыс. После этого, по версии следствия, ежемесячный платеж составлял еще $1 тыс. Часть этих денег якобы должна была идти на уплату налогов.

Кого задержали в связи со схемой с отсрочками

Пятерым участникам схемы, среди которых директора частных учебных заведений, сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Всех пятерых задержали.

Еще 21 человеку, воспользовавшемуся схемой и получившему отсрочку от мобилизации, сообщили о подозрении в уклонении от призыва во время мобилизации.

В настоящее время правоохранители устанавливают других лиц, которые могли воспользоваться схемой и незаконно получить отсрочки.

В ходе обысков изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и наличные деньги.

Только по одному из адресов правоохранители обнаружили 52 850 долларов и 10 тыс. евро.

Напомним, в Днепропетровской области правоохранители раскрыли масштабную схему в одном из медицинских подразделений.

В ходе следственных действий обнаружены значительные суммы наличных и задокументированы десятки эпизодов.

Фигурантам дела объявлены подозрения, продолжается расследование их действий.

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